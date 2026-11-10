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Kushner rilancia l’idea di un Consiglio Nato-Russia nato a Pratica di Mare nel 2002

Jared Kushner propone di resuscitare il Consiglio Nato-Russia istituito a Pratica di Mare nel 2002, interrotto dopo l’aggressione a Kiev, per riprendere il dialogo.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Jared Kushner, genero dell’ex presidente Donald Trump, ha avanzato la proposta di riportare in vita il Consiglio Nato-Russia, la piattaforma di consultazione istituita dopo il vertice di Pratica di Mare del 2002.

La struttura, concepita per favorire il dialogo tra l’Alleanza e Mosca, era nata sullo sfondo della distensione simbolizzata dall’incontro del 2002, quando a Pratica di Mare si svolse la stretta di mano tra George W. Bush e Vladimir Putin alla presenza di Silvio Berlusconi.

Secondo quanto riportato, il Consiglio Nato-Russia aveva interrotto la sua attività in seguito all’aggressione a Kiev, evento che aveva di fatto sospeso quel canale di consultazione. L’idea di Kushner mira a riprendere quella piattaforma di confronto internazionale.

L’articolo è stato pubblicato su Repubblica il 9 novembre 2026.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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