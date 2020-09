Bambino positivo, classe in isolamento. La scoperta con il ‘tampone rapido’

Bambino positivo a scuola, intera classe in isolamento come prevedono i protocolli. Il fatto è avvenuto in polesine ed ha comportato che tutta la classe, maestre comprese, è stata posta in isolamento.

Il bimbo frequenta la scuola primaria di Arquà Polesine (Rovigo) ed è risultato positivo al Covid-19. La positività – rende noto l’Aulss 5 – è stata rilevata tramite l’utilizzo del tampone rapido e poi confermata dal tampone molecolare.

L’intera classe e i contatti del bambino sono stati immediatamente posti in isolamento grazie, anche, alla grande disponibilità della madre del bambino.

Il suo aiuto ha permesso di completare l’indagine epidemiologica di tutti i contatti avuti dal piccolo in tempi molto rapidi.

Tutti i compagni di classe e i contatti effettueranno il tampone al Punto ad accesso diretto dell’Ospedale di Trecenta.

Un alunno positivo in classe è il vero incubo per tutte le scuole in questi giorni di riaperture, un pericolo che già aveva sottolineato il prof. Crisanti. Fortunatamente i “tamponi rapidi” si stanno rivelando preziosi alleati almeno nel riconoscere precocemente il possibile contagiato.

