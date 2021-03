BAGNO DI FOLLA di Marina Luzi

Raggiungere piazza San Marco è un’impresa. Pressato e spintonato da ogni

parte come un chicco di riso sotto vuoto. È il prezzo da pagare, lo so, ma

non c’è carnevale senza un liston la domenica in piazza. Certo, il carnevale non

è più quello di una volta, ma Venezia è sempre Venezia e maschere raffinate come

se ne vedono qui non ce n’è da nessuna parte. E l’apoteosi è al Florian. Io e

Nane, tirati a lucido nei nostri costumi 800, abbiamo centellinato il più a

lungo possibile il caffè con panna e la frittella, come da tradizione. Ma che

caro e caro! Una manciata di euro. Ma non è solo un caffè: è il biglietto

d’ingresso per assaporare uno spettacolo unico al mondo. Nel tavolino di fianco

una coppia superba: “la Bella e la Bestia”. Francesi. Ah, loro sì che sanno

apprezzare il lusso, sono loro i costumi più raffinati, uno sfarzo d’altri

tempi… Lei una signora sui quaranta, bionda, fine, ben fatta, strizzata in un

bustino che fa esplodere un seno al silicone, un trionfo della chirurgia

estetica. Lui, la Bestia, era quasi meglio con la maschera: un viso anonimo,

senza personalità, di quelli che dimentichi subito.

In fondo al salottino un giovane maragià con le sue splendide concubine. Di

lato due maranteghe tutte pizzi e trine con un barboncino vestito da principe,

un costume di ottima manifattura sartoriale.

Appiccicati alle vetrine, nugoli di

turisti curiosi a bocca aperta che si spintonavano per guardare e scattavano

foto su foto. Io e Nane, impettiti e tirati a lucido, facevamo la nostra

grassa figura, curati in ogni dettaglio con le parrucche bianche a boccoli che

esaltavano il portamento. Ah, che soddisfazione, che estasi. E che recita! Sì,

perché bisogna calarsi nella parte, fingere di non vederli, di non sentirli, mai

voltare la testa, incrociare gli sguardi. Bearsi della loro presenza

ignorandoli. Devono percepire che noi siamo altro, che siamo altrove, sospesi

nel tempo e nello spazio, in un mondo di sogno precluso ai mortali. Poi, a un

tratto, come in ogni fiaba che si rispetti arriva la frase che segna il finale e

interrompe la magia. Preferirei qualcosa tipo: e vissero felici e contenti ma la

mia fiaba di carnevale finisce allo stesso modo di sempre, con il solito

cameriere che si avvicina di soppiatto e pronuncia un affettato “Serve

qualcos’altro, signori?”

Tempo scaduto, è ora di liberare il tavolino. A malincuore mi alzo e,

appoggiato per vezzo al bastone con testa di tricorno, saluto Nane per guadare

la piazza nel percorso a ritroso. Trasportato dall’onda dei turisti che

sciamavano verso la stazione ho guadagnato a fatica le sconte per raggiungere

casa non senza una sosta da Rizzardini per il solito pacchetto di frittelle, le

migliori di tutta Venezia, soffici, gonfie un tripudio di delizie.

Assaporandole con uno goto di vino riguardo le immagini della giornata

nella tv locale e apprendo con stupore: carnevale chiuso, inizia il lockdown.

La situazione è grave, sono in pericolo, sembra che gli anziani siano le

vittime preferite di questo virus. Eh, no, amici. Venderò cara la pelle.

Informazione prima di tutto, poi azione. Per sopravvivere occorrono prudenza,

disciplina, programmazione.

Sono pronto. Ho provveduto a organizzare la mia vita e, a dire il vero, ho

fatto un buon lavoro. Non per vantarmi ma sono una macchina da guerra io, non ho

trascurato nessun dettaglio.

Subito, il lunedì mattina sono andato a fare la spesa con due carrelli.

Prodotti a lunga conservazione. Tuttavia non ero tranquillo, bisognava aumentare

le scorte in modo da evitare il più a lungo possibile la necessità di uscire.

Secondo giro, altri due carrelli. Terzo giro, altri due carrelli. È vero che,

per sicurezza, avrei potuto fare un quarto giro di spese, ma si erano già fatte

le nove e già iniziavano a girare troppe persone lì dentro. Era ora di

organizzare le provviste. Avevo svuotato i carrelli nell’ingresso, ora bisognava

sistemarli. Ho iniziato i rituali: prima di entrare in casa ho spruzzato di

nuovo con lo spray disinfettante lo zerbino e ho strofinato a più riprese le

suole delle scarpe, poi le ho tolte e poggiate su un cartone posizionato subito

dietro la porta d’ingresso. Una volta dentro ho appeso la mascherina al chiodo

piantato ad altezza occhi di fianco alla porta e ho buttato i guanti nel

cestino, quindi mi sono spogliato e ho messo i vestiti nel bidone di plastica

vicino al cartone delle scarpe. Infine, armato di amuchina, ho disinfettato uno

ad uno i prodotti e li ho riposti nella dispensa. Un lavoro lungo e meticoloso

ma necessario. Non intendo dire che ho risolto il problema del cibo una volta

per tutte ma, certo, ora potrò stare tranquillo nella mia tana per un bel po’ di

giorni.

Tuttavia dovrò fare i conti col fattorino del fruttivendolo, con quello del

macellaio e con quello del pescivendolo. Ho organizzato una consegna ogni tre

giorni: lunedì frutta e verdura, mercoledì carne, sabato pesce. Metto i soldi in

una busta, li lascio sotto lo zerbino: lì prendono i soldi e depositano la

spesa. Io aspetto di sentire la porta d’ingresso che si chiude, indosso guanti e

mascherina, tiro dentro il sacchetto e disinfetto tutto. Un mese di

perfetta solitudine quando, aprendo il cassetto della scrivania, ho infilato la

mano nella busta e, con stizza, ho constatato di aver finito i contanti. Diverse

volte in questi giorni ero stato assalito dal dubbio di non avere un pozzo senza

fondo, mi ero detto che avrei dovuto guardarci dentro a quella busta, capire

quanto fosse rimasto, ma l’idea di uscire mi era così ostica che continuavo a

rimandare ancora e ancora. Ed eccoci: busta vuota. Certamente i miei fornitori

mi faranno credito, ho pensato e ho chiamato fiducioso. Niente da fare, una

serie interminabile di scuse e spiegazioni e, alla fine, niente credito per

nessuno.

Ho sentito un brivido nella schiena: uscire, prelevare allo sportello

automatico. Oh, se penso che c’è chi fa tutto on line con la carta di credito,

ma io no, non ne ho mai voluto sapere di queste diavolerie moderne. Ma chi

poteva immaginarselo tutto questo? Mai mi era passato per la mente che fosse

ancora possibile. Che diamine! E il progresso? E la scienza? Trovarsi nel

2020 per scoprire che nulla è cambiato, che la vita è appesa a un filo e che il

mondo brancola nel buio. Che follia!

il testo prosegue più sotto Loading...

E sia, farò quello che va fatto. Ho studiato il momento migliore. Volevo

essere certo di non incontrare nessuno, le persone sono così insensate! Uno ti

vede per strada e subito giù a parlare e, chissà perché, tutti hanno

l’impressione di non riuscire a farsi capire con la mascherina e si avvicinano

quasi a volerti urlare nelle orecchie. Li vedo io dalla finestra nella calle

sotto casa: parlano e parlano, gesticolano, si salutano toccandosi i gomiti. Che

follia! Si dirà che sono esagerato ma le statistiche non mentono: i contagi

aumentano, i vecchi muoiono come mosche.

Alla fine sono uscito. La luce mi ha ferito gli occhi, l’aria sulla faccia

mi ha raggelato, mi sentivo strano e la mascherina mi soffocava. E la gente poi,

sembrano tutti più curvi, guardano in basso, rasentano i muri con aria sparuta.

Forse a quest’ora insolita escono solo i più fobici. Devo avere anch’io quella

postura e quell’aria smarrita.

Ed eccomi in fila per il bancomat, ne avrò per venti minuti buoni se

nessuno s’ impianta. Una coda silenziosa, disciplinata. Li guardo uno a uno. Da

quanto non ero per la strada, da quanto non sentivo gli odori della gente! La

signora davanti a me emana essenza di rosa, un profumo d’altri tempi, come lei

d’altronde. In altri momenti l’avrei trovato sgradevole, eccessivamente forte,

esageratamente dolce, ora, invece, lo aspiro con avidità dalla mascherina

impregnata di disinfettante acre. Come si cambia!

A un tratto mi accorgo di essere preda di un impulso inatteso. Il terrore

m’invade. Senza una ragione precisa sento l’impellente bisogno di toccare

qualcuno, anche solo sfiorandolo per un istante. Che follia! Che rischio

insensato. Davvero non riesco a spiegarmelo. Eppure, come se un demone mi fosse

entrato dentro e indossasse il mio corpo come uno stupido involucro, mi sento

spinto a oltrepassare la soglia, a violare le distanze: toccare, sentire un

contatto fisico sulla pelle. Così, in fila, ho atteso paziente il mio turno poi

ho finto di sbilanciarmi e, come per tenermi, ho appoggiato una mano sulla

spalla della signora di fronte a me. Quella si è girata di scatto rivolgendomi

uno sguardo allarmato. Subito ho spalancato gli occhi per simulare sorpresa e mi

sono profuso in un mare di scuse, balbettando come mortificato per

l’inspiegabile perdita di equilibrio. Lei, presa in contropiede ha ingoiato

l’insulto che stava per attraversargli la mascherina e ha abbozzato un borbottio

di ammonimento. A lungo, rientrato nella quiete sicura della mia tana ho

continuato a sentire la morbida consistenza di quella spalla impellicciata. Il

contatto con quel corpo vivo anziché placarla, aveva aumentato a dismisura la

mia ossessione. Come un lupo che si avvicina agli insediamenti umani spinto

dalla brama di cibo, sono diventato sempre più incauto, sempre più ardito.

All’arrivo del fruttivendolo mi sono appostato dietro lo spioncino e, quando

l’ho visto alzare lo zerbino in cerca della solita busta con i soldi della

spesa, ho aperto la porta come per prendere il sacchetto mente lui, confuso, mi

faceva notare che avevo dimenticato la busta. Fingendo sorpresa ho guardato sul

tavolino dell’ingresso: “Eccola, che sbadato!” e, porgendogliela, gli ho come

inavvertitamente sfiorato la mano. Quel tepore… mi sembra ancora di sentirlo.

Che follia! Ho come questa smania di uscire, vedere gente, toccare. Se penso che

solo un mese fa l’irritazione per quel bagno di folla del carnevale mi faceva

fremere d’impazienza e il chiasso, la musica, gli spintoni m’irritavano

lasciandomi una sgradevole sensazione d’invadenza, di violazione del mio spazio

vitale.

Come in preda a un delirio mi sono bardato di tutto punto e sono andato al

supermercato, ci sono andato all’ora di punta per rimanere in fila, per stare in

mezzo a gente viva, ascoltare, annusare, parlare. Ora vado tutti i giorni, più

volte al giorno, una volta nell’alimentari sotto casa, una volta al supermercato

vicino, un’altra in quello giù dal ponte. Cambio anche la giacca e il cappello

per non dare nell’occhio dopo che un commesso mi ha apostrofato con un “Signore,

non dovrebbe venire così spesso, non è prudente.”

E dunque, amici, che ne facciamo del nostro vecchietto? Potrebbe finire

così quest’avventura:

I° finale

File interminabili, un’ottima scusa per stare all’aria aperta, mi fa bene.

Tutti quei giorni chiuso in casa! La mia faccia aveva iniziato a prendere un

colorito giallastro. Mi guardo intorno, con calma, studio le persone le scruto;

quello ad esempio mi ricorda Nane, stessa statura, stessi capelli, se fosse di

queste parti direi che è lui, ma, diamine, abita a Cannaregio, non ha senso che

vanga qui a fare spesa. Eppure… “Nane! Ma sei tu? Che ci fai qui, vecchio

mio?” Un fremito gli muove leggermente le spalle, si gira di scatto, rapido mi

fa l’occhiolino, poi, con lo sguardo basso: “Eh, vallo a dire tu alla mia

vecchia, ha finito il lievito e la Bettina le ha assicurato che qui ce l’hanno.”

Devo aver fatto uno sguardo strano, Nane si è passato la mano davanti alla

mascherina come per farmi cenno di tacere. Ho retto il gioco. “Benedette donne!

La mia mi manda fuori cento volte al giorno e spiegaglielo tu che non è il caso!

E mi manca questo e ho finito quest’altro. Adesso pensa che si è fissata che

deve fare una ricetta con la fontina della val d’Aosta. E dove gliela trovo io?”

ho detto di rimando strizzando un occhio.

“Voglio salvarti la pelle, amico”

ribatte Nane con tono furbo. Vicino a casa mia c’è una bottega di formaggi che

ha qualunque cosa tu voglia, se mi aspetti dopo la spesa ti faccio strada!” “Sei

un amico! Supplicherò la mia signora di farti avere un po’ di lievito

madre.”

Ed eccoci mezz’ora dopo, procedere appaiati verso San Marco, a debita

distanza nelle calli larghe e vicini quasi a sfiorarci nelle sconte. “Allora

Nane? Anche tu esplodevi dentro casa? E dimmi, com’è questa tua signora?

Affascinante?” “Finiscila scapolone, la tua deve essere petulante quanto basta

con quella fontina della Val d’Aosta.” “Non so tu ma io mi trovo quasi a

invidiare quelli che hanno famiglia.” “Ma scherzi? Ci sono uomini disperati

chiusi in casa tutto il giorno con le mogli che farebbero carte false per essere

nei nostri panni.” “Già, è che questa solitudine è così innaturale, mi

sento strano, penso che verrò avrò voglia dei formaggi più introvabili nei

prossimi giorni.”

“Sarò il tuo cicerone, amico, ho un pacco di autocertificazioni con i nomi

delle botteghe sparse in tutta Venezia e che vendono prodotti esclusivi, ti

faccio un po’ di fotocopie. Domani alle 8,30?”

“Domani alle 8,30!”

Ma forse questi irriverenti Telma e Louise non danno un buon esempio.

Scegliete voi, se proprio vogliamo dare un monito, potremmo finire con un

lapidario:

II° finale

Oggi non esco, ho un po’ di febbre devo aver preso freddo mentre facevo la

fila fuori… Passerà.

— 0 —



» vota il tuo racconto preferito » vai alla presentazione del concorso » leggi tutti i racconti arrivati