Avengers: Endgame Extra torna all’UCI Luxe Marcon con anteprime di Doomsday e gadget Marvel

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UCI Luxe Marcon ripropone sul grande schermo Avengers: Endgame in una versione arricchita, Avengers: Endgame Extra, a partire dal 24 settembre, offrendo al pubblico prime immagini del prossimo capitolo Marvel, Avengers: Doomsday, e una serie di iniziative legate ai fan.



La riedizione comprende materiale inedito che anticipa alcune sequenze di Avengers: Doomsday, atteso nelle sale italiane il 16 dicembre. Per gli spettatori si tratta dunque di un’occasione per rivedere il film del 2019 e al contempo scoprire immagini legate al nuovo episodio della saga.

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Per il giorno d’apertura UCI ha aderito all’iniziativa Cinema in Festa: il biglietto sarà venduto a 3,50 euro. Chi acquisterà il posto online potrà anche ritirare prima dell’ingresso un set di sticker esclusivi dedicati agli Avengers, pensati per chi vuole collezionare i personaggi e rivivere la sfida contro Thanos in vista del nuovo capitolo.



L’offerta non si limita alla sala. Al bar dell’UCI Luxe Marcon è previsto un menù dedicato con due gadget da collezione ispirati all’universo Marvel: un secchiello per popcorn con tappo sagomato come il Reattore Arc, dotato di effetto luminoso, e un porta-popcorn a forma di guanto di Iron Man impreziosito dalle Gemme dell’Infinito illuminate. Entrambi gli articoli sono proposti come complemento all’esperienza cinematografica.



Avengers: Endgame Extra sarà disponibile anche nella sala certificata Infinity Vision dell’UCI Luxe Marcon. Si tratta di una certificazione Disney che identifica sale in grado di rispettare standard elevati di schermo, audio e proiezione. In questo spazio gli spettatori possono vedere il film su schermi più grandi, con immagini più luminose e un audio più immersivo rispetto alla normale programmazione.



Chi sceglierà la sala Infinity Vision potrà inoltre accedere a un contenuto aggiuntivo in anteprima, pensato per accompagnare l’attesa del nuovo film Marvel. Sul tipo di materiale proposto non sono forniti ulteriori dettagli, ma l’accesso a questa versione certificata rappresenta un’opzione per chi cerca un’esperienza tecnicamente superiore.



Avengers: Endgame, il film di chiusura della Saga dell’Infinito, era stato accolto come un evento cinematografico globale: nella storia mette di fronte gli eroi rimasti a Thanos dopo lo svanimento di metà della vita nell’universo, e documenta il loro tentativo di ricostituire le forze e rimettere ordine. Questa riedizione propone dunque sia il ritorno di un titolo amatissimo, sia un’anticipazione sulle nuove svolte del franchise.



La proposta commerciale combina prezzo agevolato, gadget e contenuti esclusivi, con l’obiettivo dichiarato di coinvolgere i fan in vista dell’uscita di Doomsday. Le iniziative si concentrano sul primo giorno di programmazione ma alcuni elementi, come la disponibilità della versione Infinity Vision, proseguono nella programmazione successiva.



Per chi intende partecipare, i biglietti per Avengers: Endgame Extra sono in vendita sul sito ufficiale di UCI Cinemas. È possibile acquistare i posti anche tramite le biglietterie automatiche presenti nelle strutture o attraverso l’app gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple e Android.