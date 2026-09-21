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La Lazio espugna il Penzo 2-0: Zaccagni e Noslin lanciano i biancocelesti in vetta

La Lazio vince 2-0 al Penzo con Zaccagni e Noslin; Gattuso aggancia Roma e Inter a 13 punti. Il Venezia chiude il primo ciclo con zero punti e 13 gol subiti.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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La Lazio ha battuto il Venezia 2-0 allo stadio Pier Luigi Penzo, grazie alle reti di Mattia Zaccagni e Noslin. Il successo permette ai biancocelesti di salire a quota 13 punti, in parità con Roma e Inter in testa alla Serie A 2026-2027.

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La partita, valida per il campionato, è stata l’ultima prima della maxi sosta: per la squadra allenata da Gennaro Gattuso è un modo positivo per affrontare l’intervallo della stagione. Per il Venezia, guidato da Giovanni Stroppa, arriva invece il quinto ko consecutivo nel ciclo iniziale di cinque gare.

Il bilancio stagionale della formazione lagunare segna zero punti raccolti e 13 gol subiti nelle prime cinque giornate. Per la Lazio, le marcature di Zaccagni e Noslin sono risultate decisive nel chiarire l’esito dell’incontro al Penzo.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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