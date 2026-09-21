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Pellegrini punta il dito: «Montano, Rosolino e Ceccon mi hanno delusa, li cancello»

Nel podcast di Giulia Salemi Federica Pellegrini, 38 anni, accusa Aldo Montano, Massimiliano Rosolino e Thomas Ceccon: li considera deludenti e “li cancella”.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Federica Pellegrini non le manda a dire. In un intervento al podcast di Giulia Salemi, “Non lo faccio x Moda”, la campionessa ha elencato i colleghi che l’hanno delusa e ha detto di non considerarli più.

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La nuotatrice, definita la “regina della piscina” nell’articolo, ha citato Aldo Montano, Massimiliano Rosolino e Thomas Ceccon come esempi di chi, a suo avviso, si mostra amico in pubblico ma poi volta le spalle. “Apparentemente e di facciata sono tutti amici, poi ti voltano le spalle”, ha detto Pellegrini durante la conversazione.

Sulle critiche ricevute in passato, la campionessa ha ricordato i commenti di Montano dopo le Olimpiadi di Londra 2012, quando lo schermidore l’aveva definita snob e altezzosa. Anche Rosolino era intervenuto tempo fa, chiamandola “maleducata” e accusandola di stare su un “piedistallo”.

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Riguardo a Thomas Ceccon, Pellegrini ha richiamato dichiarazioni risalenti a due anni fa, nelle quali Ceccon aveva affermato che per lui la nuotatrice “non rappresenta nulla” e che, pur ammirandola come atleta, non aveva mai ricevuto da lei parole di vicinanza.

La risposta di Pellegrini è stata netta: ha spiegato di aspettarsi un confronto diretto — “ero lì a dieci metri da te, dimmelo in faccia” — e ha aggiunto di aver scelto un meccanismo di difesa che la porta a cancellare chi la delude. “Io cancello, nel senso che per me non esisti più”, ha detto, spiegando che si tratta di “un meccanismo di protezione che si è innescato negli anni”.

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Nel corso dell’intervista la nuotatrice ha anche ammesso che può risultare scontrosa, ma ha difeso la propria sincerità con una battuta: «Posso anche sembrare stronza, ma almeno sarò sempre sincera con te».

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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