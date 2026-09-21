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Vannacci esclude l’alleanza col centrodestra: “Il voto utile è per noi”, tra l’abbraccio dei neonazi tedeschi

Vannacci, presidente di Futuro nazionale, esclude l’alleanza con il centrodestra e rilancia: “Il voto utile è per noi”. Weidel invia: “Governeremo insieme”.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Il presidente di Futuro nazionale ha escluso ogni ipotesi di alleanza con il centrodestra, affermando che il “voto utile è per noi”. Lo riferisce un pezzo pubblicato il 20 settembre 2026 su Repubblica.

L’intervento di Vannacci è stato accompagnato, segnala la cronaca, dall’abbraccio dei neonazi tedeschi. Nonostante queste sollecitazioni esterne, il leader del movimento ha chiuso alla strada di una coalizione con le formazioni del centrodestra.

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A margine della vicenda è arrivato un messaggio firmato Weidel, che nella comunicazione ha scritto: “Governeremo insieme”. La frase è riportata integralmente dalla fonte.

La notizia è apparsa su Repubblica il 20 settembre 2026, aggiornamento alle 22:19, con un servizio firmato da Concetto Vecchio (Lapresse).

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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