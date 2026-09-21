Vannacci esclude l’alleanza col centrodestra: “Il voto utile è per noi”, tra l’abbraccio dei neonazi tedeschi

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Il presidente di Futuro nazionale ha escluso ogni ipotesi di alleanza con il centrodestra, affermando che il “voto utile è per noi”. Lo riferisce un pezzo pubblicato il 20 settembre 2026 su Repubblica.
L’intervento di Vannacci è stato accompagnato, segnala la cronaca, dall’abbraccio dei neonazi tedeschi. Nonostante queste sollecitazioni esterne, il leader del movimento ha chiuso alla strada di una coalizione con le formazioni del centrodestra.
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A margine della vicenda è arrivato un messaggio firmato Weidel, che nella comunicazione ha scritto: “Governeremo insieme”. La frase è riportata integralmente dalla fonte.
La notizia è apparsa su Repubblica il 20 settembre 2026, aggiornamento alle 22:19, con un servizio firmato da Concetto Vecchio (Lapresse).