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Venezia, coppia “hot” a poppa del vaporetto: il video è diventato virale

Venezia: coppia ripresa mentre ha un rapporto sessuale su un vaporetto Linea 1. Il video è virale; Avm-Actv e Polizia Locale indagano.

Mario Nascimbeni
a cura di: Mario Nascimbeni
Coppia fa sesso in vaporetto a Venezia
Coppia fa sesso in vaporetto a Venezia

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Sorpresa e imbarazzo, sul momento, a bordo di un vaporetto della linea 1 e commenti perlopiù indignati popolano il web assieme alla visualizzazioni del video. Venerdì sera una giovane coppia è stata filmata mentre consumava un rapporto sessuale all’interno di un vaporetto della Linea 1 durante la navigazione da San Marco verso Piazzale Roma.

Le immagini, girate da altri passeggeri dall’interno della cabina, hanno iniziato a circolare sui telefoni e sui social, e sono arrivate anche agli uffici di Avm-Actv e della Polizia Locale.

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La scena si è svolta a poppa, oltre le porte della cabina, in un momento in cui all’aperto non c’era nessuno ma all’interno era ancora affollato. Nel video si vede la ragazza con le mani appoggiate al vetro e i pantaloni abbassati, mentre il giovane la tiene stretta.

E in cabina? Dall’altra parte della vetrata c’erano altri passeggeri, molti dei quali hanno assistito increduli alla scena che è durata parecchi minuti.

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Tra chi era a bordo sono scattati commenti di stupore e di indignazione. Alcuni spettatori hanno definito l’episodio uno scandalo, altri lo hanno interpretato come un segno di degrado urbano. Nessuna autorità, al momento, ha rilasciato dichiarazioni pubbliche sull’atto.


Il filmato, condiviso inizialmente da utenti presenti sulla linea, ha rapidamente raggiunto diffusione virale: in poco tempo le immagini sono state inoltrate anche alla direzione di Avm-Actv, la società che gestisce il trasporto pubblico acqueo, e al comando della Polizia Locale di Venezia.

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La segnalazione agli organi competenti apre la strada a possibili accertamenti. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, gli atti osceni in luogo pubblico sono procedibili d’ufficio, il che significa che l’autorità può avviare un’indagine senza necessità di querela da parte di terzi.


Non sono state rese note informazioni sull’accertamento delle identità dei due protagonisti né eventuali misure già adottate dagli enti coinvolti. Resta inoltre da capire se il materiale video verrà utilizzato per identificare la coppia e per formalizzare eventuali sanzioni amministrative o procedimenti.


L’episodio riapre il dibattito sul comportamento dei passeggeri sui mezzi pubblici e sulla gestione della sicurezza e dell’ordine a bordo dei vaporetti, soprattutto nelle ore di maggiore affluenza turistica, mentre i due giovani rischiano quindi di essere identificati e sanzionati per atti osceni in luogo pubblico.

Per il momento, le indagini sono nelle mani della Polizia Locale, che ha già ricevuto le immagini trasmesse dai testimoni e dagli uffici del gestore del servizio.

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Mario Nascimbeni
Mario Nascimbeni
Giornalista professionista, collabora con testate nazionali. Ha base operativa a Roma, ma la sua professione lo porta in ogni parte del mondo.
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