Un morto in un cantiere di Baldissero d’Alba: il figlio dei proprietari ha sparato

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Un uomo è morto dopo essere stato raggiunto da un colpo d’arma da fuoco in un cantiere a Baldissero d’Alba. Sulla vicenda sono aperte indagini per chiarire la dinamica dei fatti.

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Scopri come fare

Secondo quanto ricostruito, una banda composta da quattro o cinque persone si è introdotta nel cantiere. Il figlio dei proprietari, avvertiti dei rumori, ha impugnato una pistola regolarmente detenuta e ha sparato.

Uno dei malviventi è deceduto. L’uomo che ha sparato è apparso sotto shock e, stando alle prime informazioni, sembrerebbe aver agito per paura.

Le forze dell’ordine stanno effettuando accertamenti per ricostruire quanto accaduto e chiarire responsabilità e modalità dell’intervento armato.