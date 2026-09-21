Zanella (Avs) invita De Luca a chiedere scuse dopo gli insulti rivolti a Bonelli

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La portavoce alla Camera di Avs, Zanella, ha chiesto a Vincenzo De Luca di presentare scuse pubbliche dopo gli insulti rivolti a Bonelli dal sindaco di Salerno.
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Zanella ha definito i commenti di De Luca un attacco che riversa veleno sul centrosinistra e ha invitato il presidente a fare ammenda. Nella sua risposta ha inoltre sollevato dubbi sulla utilità politica di quell’atteggiamento, chiedendo se chi lo compie creda davvero che sia un gesto utile alla causa comune o finalizzato a rafforzare e vincere.
La presa di posizione della portavoce è arrivata dopo la polemica innescata dagli insulti indirizzati a Bonelli dal sindaco di Salerno.
La nota è pubblicata il 20 settembre 2026; aggiornamento ore 19:25.