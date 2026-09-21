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Zanella (Avs) invita De Luca a chiedere scuse dopo gli insulti rivolti a Bonelli

Zanella (Avs), portavoce alla Camera, chiede a Vincenzo De Luca di scusarsi dopo gli insulti del sindaco di Salerno rivolti a Bonelli. Il 20 settembre 2026.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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La portavoce alla Camera di Avs, Zanella, ha chiesto a Vincenzo De Luca di presentare scuse pubbliche dopo gli insulti rivolti a Bonelli dal sindaco di Salerno.

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Zanella ha definito i commenti di De Luca un attacco che riversa veleno sul centrosinistra e ha invitato il presidente a fare ammenda. Nella sua risposta ha inoltre sollevato dubbi sulla utilità politica di quell’atteggiamento, chiedendo se chi lo compie creda davvero che sia un gesto utile alla causa comune o finalizzato a rafforzare e vincere.

La presa di posizione della portavoce è arrivata dopo la polemica innescata dagli insulti indirizzati a Bonelli dal sindaco di Salerno.

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La nota è pubblicata il 20 settembre 2026; aggiornamento ore 19:25.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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