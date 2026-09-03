UCI Luxe Marcon, il cinema per il rientro: programmazione family, rassegne e sale immersive

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Con il ritorno alla routine scolastica UCI Luxe Marcon punta a trasformare il rientro in un’occasione per tornare al cinema: programmazione pensata per famiglie e ragazzi, sale premium e iniziative collaterali animeranno il mese di settembre.
La proposta spazia dai grandi brand per bambini fino a titoli per adolescenti e adulti. Tra le anteprime in sala c’è Oceania, il live action tratto dal noto film Disney, proiettato anche nelle sale ScreenX e XL; i protagonisti indicati dalla distribuzione sono Catherine Laga’Aia nel ruolo di Vaiana e Dwayne Johnson nel ruolo del semidio Maui. Nei bar delle sale UCI verranno proposti menu ispirati al film per completare l’esperienza.
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Scopri come fare
Tra le novità in programma anche Coyote vs Acme, pellicola in tecnica mista che rievoca il linguaggio della commedia animata e si ispira a un articolo satirico di Ian Frazier. Il film ha ricevuto paragoni dalla stampa con Chi ha incastrato Roger Rabbit? e sarà proiettato anche in lingua originale. Dario Moccia ed Enrico Gamba incontreranno il pubblico il 6 settembre all’UCI Cinemas Porta di Roma.
Per i più giovani il calendario prevede Paw Patrol: Missione Dinosauri, in uscita il 9 settembre; la trama porta i cuccioli della PAW Patrol su un’isola popolata da dinosauri, dove faranno la conoscenza di Rex e si confronteranno con il Sindaco Humdinger. Anche in questo caso il circuito offrirà un menu tematico dedicato ai bambini.
Il 17 settembre è prevista una uscita speciale per celebrare il ventesimo anniversario di Cars: Motori Ruggenti, evento che riporta sul grande schermo il primo capitolo della saga Pixar dedicato a Saetta McQueen.
Il 24 settembre arriverà L’Isola dei Ricordi, ultima produzione DreamWorks co-diretta da Joel Crawford, regista candidato all’Oscar; la pellicola racconta di Jo e Raissa, neo-diplomate trasportate sull’isola di Nakali e costrette a scegliere tra il ritorno a casa e la perdita delle memorie condivise. Chi acquisterà i biglietti online per gli spettacoli del 26 o del 27 settembre riceverà sticker esclusivi del film.
Non manca spazio per il teen drama: Sunny Dancer, aperto all’ultima edizione del Giffoni Film Festival, segue Ivy, una diciassettenne in remissione dalla leucemia interpretata da Bella Ramsey, e il suo percorso in un campo estivo per giovani sopravvissuti al cancro, tra prime esperienze e momenti di condivisione.
Oltre ai titoli in sala, UCI Luxe Marcon ripropone un calendario di rassegne pensate per gusti diversi. La programmazione “Terrore & Suspense” torna con due titoli della serie La Casa: Il Risveglio del Male (4, 5 e 7 settembre) e Il Rogo del Male (11, 12 e 14 settembre).
Per le famiglie il Kids Club continua anche in versione Autism Friendly: tra gli appuntamenti Grand Prix of Europe (6 settembre), Hopper e il segreto della marmotta (13 settembre) e Heidi (20 settembre).
Le proiezioni in lingua originale segnano invece le date del 3 e 9 settembre con Coyote vs Acme, del 10 e 16 settembre con Amori & Incantesimi 2 e del 23 e 27 settembre con Resident Evil (2026). Ogni martedì la rassegna “Ricomincio da Tre” propone film a 5 euro, con titoli come Sacrifice (1 settembre), Robin Hood – Il Prezzo del Sangue (8 settembre) e La Fine di Oak Street (15 settembre).
Gli spettatori avranno a disposizione le sale premium del circuito, che includono schermi progettati per una visione immersiva: il format LUXE contempla sale XL e 3D e, nel complesso UCI, è presente anche uno schermo ScreenX, indicato come unico in Italia presso la sede di Fiumara.
Per il programma completo delle rassegne, delle sale coinvolte e degli orari è possibile consultare il sito ufficiale www.ucicinemas.it.
Per assistere agli spettacoli è possibile acquistare i biglietti presso le biglietterie automatiche UCI Cinemas, tramite l’app gratuita per dispositivi Apple e Android e sul sito www.ucicinemas.it.