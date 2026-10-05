Aurora Ramazzotti apre Ballando con le Stelle con un jive tecnico insieme a Nikita Perotti

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Aurora Ramazzotti è tornata in pista per l’apertura della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Nella prima puntata, andata in onda su Raiuno il 04/10/2026, si è esibita accanto al maestro Nikita Perotti.
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La coppia ha proposto un jive caratterizzato dall’impostazione tecnica, segnando così il loro esordio nella serata d’apertura del programma condotto da Milly Carlucci.