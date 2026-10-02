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Pisa, l’Internet Festival compie 15 anni: la parola chiave dell’edizione 2026 è “saggezza”

All’Internet Festival di Pisa (30/09/2026) la 15ª edizione punta sulla “saggezza” per mettere l’umanesimo digitale al centro del dibattito su AI e dati.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Pisa, 30 settembre 2026 — L’Internet Festival celebra i suoi 15 anni scegliendo la “saggezza” come tema guida dell’edizione 2026. L’obiettivo dichiarato è porre l’attenzione sul ruolo umano nel progresso tecnologico e orientare lo sviluppo di intelligenza artificiale e gestione dei dati verso principi etici.

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Nel corso della manifestazione, esperti, giornalisti e ricercatori si confrontano sul processo umano che sta dietro le macchine, toccando ambiti che vanno dall’arte alle norme fino alla geopolitica del futuro. Il programma mette al centro il concetto di umanesimo digitale come bussola per non essere dominati dalla tecnologia.

A discutere i temi nell’ambito di Cloud, il video-podcast di RaiNews.it, sono intervenuti Claudio Giua, giornalista e direttore del Festival; Enzo Pasquale Scilingo, professore di bioingegneria all’Università di Pisa ed esperto dei confini etici della robotica empatico-sociale; e Donata Columbro, giornalista e divulgatrice. I tre ospiti hanno portato al dibattito competenze e sguardi differenti sul rapporto tra persone, dati e macchine.

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L’edizione 2026 intende così promuovere una riflessione collettiva e interdisciplinare sulla necessità di inserire valori umani nel cuore delle scelte tecnologiche, senza separare l’innovazione dalla responsabilità sociale.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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