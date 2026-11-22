I servizi di intelligence e le agenzie federali statunitensi hanno lanciato un avviso rivolto a compagnie aeree commerciali, vettori cargo e scali aeroportuali di tutto il Paese. Il bollettino congiunto, inviato il 20 novembre da FBI, Dipartimento per la Sicurezza Interna (DHS) e Transportation Security Administration (TSA), segnala la diffusione di messaggi propagandistici di matrice jihadista.

Secondo gli analisti, affiliati e sostenitori di Al Qaeda hanno pubblicato comunicazioni che esaltano il tentativo di dirottamento avvenuto lo scorso 30 settembre sul volo Flydubai FZ1073, e invitano a compiere azioni analoghe contro interessi statunitensi, israeliani o ebraici. La notizia è stata riportata in esclusiva dalla Cnn.

Il riferimento è al tentativo sul volo partito da Dubai e diretto a Tel Aviv, quando il copilota cercò di assumere il controllo dell’aereo. Il comandante e alcuni passeggeri riuscirono a immobilizzarlo, consentendo un atterraggio di emergenza in Arabia Saudita senza vittime.

La circolare federale non ha comportato un innalzamento formale del livello nazionale di allerta terrorismo, ma raccomanda agli operatori del trasporto aereo di rafforzare le procedure di prevenzione. Particolare attenzione deve essere posta alle cosiddette insider threat, ossia possibili minacce provenienti da personale con credenziali per aree riservate o accesso agli aeromobili, soprattutto in vista dell’aumento del traffico passeggeri previsto per il periodo festivo.