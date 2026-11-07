Allarmi bomba su decine di voli, i servizi europei indagano su un possibile legame con la Russia

BRUXELLES, 07 novembre 2026 — Le agenzie di sicurezza europee hanno avviato un’indagine transfrontaliera per chiarire se le minacce di bomba che questa settimana hanno preso di mira decine di voli europei provengano dalla Russia. Lo riporta il Financial Times citando funzionari dell’intelligence.

Secondo quanto riferito, le verifiche in corso coinvolgono servizi di diversi Paesi e mirano a risalire all’origine delle minacce coordinate. Alcuni esponenti dell’intelligence europea considerano l’ipotesi di un’origine russa la più probabile, sulla base del movente, delle modalità operative, di precedenti analoghi e dei primi indizi emersi.

Tra le piste al vaglio degli investigatori figura l’azione di attivisti filo-Cremlino o di gruppi hacker che avrebbero messo in atto le comunicazioni minacciose. L’inchiesta resta in corso mentre le autorità continuano a monitorare la situazione e a collaborare a livello internazionale per ricostruire responsabilità e modalità.