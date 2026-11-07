5 x 1000
HomenotizieAllarmi bomba su decine di voli, i servizi europei indagano su un...

Allarmi bomba su decine di voli, i servizi europei indagano su un possibile legame con la Russia

Servizi di sicurezza europei indagano se le minacce di bomba contro decine di voli questa settimana abbiano avuto origine in Russia, riferisce il Financial Times.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

📢 Condividi questa notizia

BRUXELLES, 07 novembre 2026 — Le agenzie di sicurezza europee hanno avviato un’indagine transfrontaliera per chiarire se le minacce di bomba che questa settimana hanno preso di mira decine di voli europei provengano dalla Russia. Lo riporta il Financial Times citando funzionari dell’intelligence.

Secondo quanto riferito, le verifiche in corso coinvolgono servizi di diversi Paesi e mirano a risalire all’origine delle minacce coordinate. Alcuni esponenti dell’intelligence europea considerano l’ipotesi di un’origine russa la più probabile, sulla base del movente, delle modalità operative, di precedenti analoghi e dei primi indizi emersi.

Tra le piste al vaglio degli investigatori figura l’azione di attivisti filo-Cremlino o di gruppi hacker che avrebbero messo in atto le comunicazioni minacciose. L’inchiesta resta in corso mentre le autorità continuano a monitorare la situazione e a collaborare a livello internazionale per ricostruire responsabilità e modalità.

La Voce di Venezia è seguita da 54.379 persone
Se hai gradito la lettura
👍   CLICCA "SEGUI" SU FACEBOOK
( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
RIPRODUZIONE VIETATA
LEGGI TUTTO >>>
ASCOLTA RADIO LA VOCE DI VENEZIA
Radio La Voce di Venezia

Persa qualche notizia? Le ultime:

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

LEGGI ANCHE:
vai alla HOME PAGE