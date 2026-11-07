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La rubrica AR di Rai News24: edizione del 7 novembre 2026 curata da Costantino D’Orazio

AR di Rai News24 del 07/11/2026, a cura di Costantino D’Orazio. Temi: allarmi bomba, viaggio del Papa in America Latina, Midterm USA 2026, guerra in Ucraina e crisi del clima.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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La rubrica AR di Rai News24 è andata in onda nella versione riferita al 7 novembre 2026, con un’edizione registrata alle ore 05:00 e curata da Costantino D’Orazio.

Il programma, parte della proposta informativa di Rai News 24, viene trasmesso regolarmente il sabato dalle 13:50 alle 14:00.

Tra i temi segnalati per l’edizione figurano gli allarmi bomba, il viaggio del Papa in America Latina, i Midterm USA 2026, la guerra in Ucraina e la crisi del clima. Nella scaletta è presente anche il Tembaine Desert Rally.

L’edizione del 7 novembre 2026 è identificata come AR, rubrica di Rai News 24, con il riferimento temporale delle 05:00 riportato nell’archivio della trasmissione.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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