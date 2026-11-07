A Parigi il Forum OCSE 2026 mette l’innovazione al centro delle infrastrutture: l’esempio di Autostrade dello Stato

Parigi — L’uso delle nuove tecnologie per aumentare sicurezza e efficienza delle infrastrutture è stato il tema centrale dell’intervento di Vito Cozzoli, amministratore delegato di Autostrade dello Stato, all’OECD Infrastructure Forum 2026, in corso a Parigi.

Nella sessione plenaria di apertura Cozzoli ha descritto l’approccio della società alla gestione delle reti, fondato sull’innovazione e sulla valorizzazione dei dati. Ha spiegato come l’adozione di droni, sensori, rilievi digitali, robot e intelligenza artificiale permetta di passare da una manutenzione reattiva a una “manutenzione predittiva” migliorando il monitoraggio e la sicurezza delle infrastrutture.

Secondo Cozzoli, l’analisi dei dati contribuisce anche a ottimizzare l’esperienza di viaggio degli utenti, rendendo più efficiente la gestione delle autostrade.

Il Forum, che proseguirà fino a domani, ha riunito rappresentanti istituzionali, esperti e operatori del settore per discutere strategie di finanziamento e governance degli investimenti infrastrutturali, il coinvolgimento dei capitali privati e le sfide poste dai cambiamenti climatici, dalle tensioni geopolitiche e dalle trasformazioni tecnologiche.

L’esperienza presentata da Autostrade dello Stato è stata inserita nel dibattito più ampio sul futuro delle infrastrutture, con un focus sulla prevenzione dei rischi, la continuità delle reti e la qualità del servizio come leve per la competitività e lo sviluppo del Paese.