Arresto vicino alla Casa Bianca: uomo fermato con armi in un’auto rubata, minacciava Trump

WASHINGTON — Un uomo è stato arrestato giovedì vicino alla Casa Bianca dopo che gli agenti del Secret Service hanno trovato diverse pistole in un’auto risultata rubata.
Secondo quanto comunicato dal Dipartimento per la sicurezza interna, l’individuo aveva minacciato di uccidere Donald Trump.
Il Dipartimento ha inoltre riferito che si tratta di un cittadino venezuelano entrato negli Stati Uniti in modo illegale nel 2024.
Le informazioni diffuse dalle autorità non contengono altri dettagli sull’arresto o sulle procedure successive.