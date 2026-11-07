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Arresto vicino alla Casa Bianca: uomo fermato con armi in un’auto rubata, minacciava Trump

Il Secret Service ha arrestato a Washington un uomo vicino alla Casa Bianca con più pistole in un’auto rubata; il DHS riferisce che minacciava di uccidere Donald Trump.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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WASHINGTON — Un uomo è stato arrestato giovedì vicino alla Casa Bianca dopo che gli agenti del Secret Service hanno trovato diverse pistole in un’auto risultata rubata.

Secondo quanto comunicato dal Dipartimento per la sicurezza interna, l’individuo aveva minacciato di uccidere Donald Trump.

Il Dipartimento ha inoltre riferito che si tratta di un cittadino venezuelano entrato negli Stati Uniti in modo illegale nel 2024.

Le informazioni diffuse dalle autorità non contengono altri dettagli sull’arresto o sulle procedure successive.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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