Poliziotti in piazza contro la manovra: niente risorse per la pensione promessa

Poliziotti sono scesi in piazza per contestare la manovra che non prevede risorse per la pensione dedicata su cui, secondo i manifestanti, il ministro Piantedosi si era impegnato.

Gli agenti hanno espresso rabbia e delusione per l’assenza di stanziamenti specifici nella legge finanziaria. Sul volto della protesta la richiesta di risposte concrete rispetto agli impegni annunciati.

Tra gli slogan e le richieste, i poliziotti hanno avvertito che potrebbero “abbassare gli scudi”, pur ribadendo l’intenzione di continuare a garantire la sicurezza. La protesta è stata accompagnata da denunce di promesse non mantenute da parte del governo.

La mobilitazione ha puntato l’attenzione esclusivamente sulla mancata previsione economica per la misura pensionistica attesa dalle forze di polizia.