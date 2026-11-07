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Ondate di missili balistici su Kiev: almeno cinque feriti, danneggiato il Ponte Nord

Nella notte tra il 6 e il 7 novembre ondate di missili balistici russi hanno colpito Kiev: almeno cinque feriti, incluso una ragazza di 14 anni; Ponte Nord danneggiato e chiuso.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Nella notte tra il 6 e il 7 novembre diverse ondate di missili balistici russi hanno colpito Kiev, poche ore dopo l’avvertimento del presidente Volodymyr Zelensky su un possibile attacco su larga scala alle infrastrutture. La notizia è riportata da The Kyiv Independent e rilanciata da fonti locali.

Il bilancio provvisorio nella capitale è di almeno cinque persone ferite. Tra i feriti c’è una ragazza di 14 anni, ha reso noto il sindaco Vitali Klitschko.

Secondo Klitschko, l’attacco ha danneggiato il Ponte Nord di Kiev, che al momento è chiuso al traffico in entrambe le direzioni.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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