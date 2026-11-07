Bonus mobili e voucher elettrodomestici anche per il 2027. Ecco come

La legge di Bilancio 2027 ripropone entrambe le misure dedicate all’arredo e agli elettrodomestici: il bonus mobili, sotto forma di detrazione Irpef del 50%, e il voucher per la sostituzione degli apparecchi obsoleti. Le due agevolazioni però non sono cumulabili e, novità importante, dal 2027 gli elettrodomestici non rientreranno più nella detrazione fiscale.



Il bonus mobili resta dunque una detrazione fiscale del 50% destinata all’acquisto di mobili finalizzati all’arredo di immobili oggetto di interventi di recupero edilizio. La misura, che era in scadenza a fine 2026, viene prorogata per tutto il 2027 con le stesse condizioni generali.



A differenza di altri incentivi legati alle ristrutturazioni, per il bonus mobili non è prevista una doppia aliquota differenziata (50% e 36%). A partire dall’anno prossimo, la detrazione non potrà più essere applicata agli elettrodomestici: il loro finanziamento passerà unicamente attraverso il voucher gestito dal ministero competente.



Per quanto riguarda i beni ammessi alla detrazione, la norma copre principalmente l’acquisto di mobili veri e propri: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie e comodini rientrano tra i prodotti agevolabili. Va ricordato che, fino al 2026, nella pratica alcuni elettrodomestici potevano essere considerati tra le spese detraibili, ma la riforma del 2027 separa nettamente le due misure.



La detrazione è subordinata a un requisito temporale preciso: l’intervento di recupero del patrimonio edilizio deve essere iniziato almeno dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello in cui si acquistano i mobili. Ne consegue che per usufruire dell’agevolazione sugli acquisti effettuati nel 2027, i lavori devono essere stati avviati a partire dal gennaio 2026.



Il tetto di spesa su cui calcolare la detrazione resta fissato in 5.000 euro. Sulla base di questa cifra viene applicata la detrazione del 50%, che viene ripartita in dieci quote annuali. Alle voci ammissibili si annoverano anche i costi accessori necessari alla messa in opera dei beni, come trasporto e montaggio.



Sulle modalità di pagamento la disciplina è meno rigorosa rispetto ad altri interventi edilizi: si possono utilizzare bonifico, carta di debito o carta di credito. Non è obbligatorio il cosiddetto bonifico «parlante» tipico delle ristrutturazioni e soggetto a ritenuta. Restano esclusi dall’agevolazione i pagamenti in contanti e con assegno bancario. Se l’acquisto è finanziato a rate, il beneficio è riconosciuto a condizione che la società che eroga il finanziamento versi il corrispettivo con le stesse modalità e il contribuente possegga la ricevuta del pagamento.



Il voucher elettrodomestici viene confermato con il duplice obiettivo di favorire la sostituzione degli apparecchi meno efficienti e di sostenere la spesa per quelli nuovi. Nella precedente edizione lo strumento prevedeva un contributo di 100 euro per nucleo familiare (o 200 euro per chi ha un Isee inferiore a 25.000 euro) e uno sconto del 30% sul costo di acquisto; per il 2027 il fondo stanziato è di 50 milioni di euro.



L’erogazione del contributo avviene come sconto immediato in fattura tramite un voucher digitale. La procedura richiede l’accesso all’app IO e l’inserimento dei dati richiesti, compreso l’Isee per poter accedere all’integrazione prevista. Si deve inoltre dichiarare di possedere l’apparecchio da rottamare, che dovrà appartenere alla stessa categoria commerciale del nuovo elettrodomestico e avere classe energetica inferiore; il voucher deve essere utilizzato entro quindici giorni dall’emissione.



Al venditore spetta un ruolo operativo: dopo la vendita e il termine utile per eventuali resi, il commerciante carica la fattura sulla piattaforma PagoPA e trasmette la documentazione che attesta la rottamazione dell’apparecchio sostituito. Conclusi i controlli, il rimborso viene accreditato sul conto corrente indicato dal venditore tramite bonifico.



Va ribadito un punto di compatibilità fondamentale: il bonus mobili non può essere cumulato con il voucher elettrodomestici. Secondo le indicazioni del ministero delle Imprese e del Made in Italy, il contributo per la rottamazione è concesso una sola volta per famiglia anagrafica e non è cumulabile con altre agevolazioni relative alla stessa tipologia di prodotti, incluse quelle fiscali.