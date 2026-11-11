Allarme bomba via email: decine di scuole evacuate in Veneto, la mail minacciosa da dominio taiwanese

Questa mattina decine di istituti del Veneto sono stati svuotati dopo la ricezione di email contenenti minacce di bomba e frasi di chiaro stampo intimidatorio. Le evacuazioni sono scattate mentre personale, docenti e studenti uscivano dagli edifici in attesa delle verifiche previste dai protocolli di sicurezza.



La catena di allarmi, partita poco dopo le 10.20 nella Città Metropolitana di Venezia, ha coinvolto scuole pubbliche e superiori. Tra gli istituti interessati figurano il liceo scientifico Giordano Bruno di Mestre, il liceo Foscarini di Venezia, l’istituto comprensivo Mirano 2, l’istituto 8 Marzo sempre a Mirano e l’istituto Galilei di Scorzè. Situazioni analoghe si sono verificate nel Vicentino, dove sono stati evacuati il liceo scientifico Lioy e l’istituto Piovene.



Le email incriminate sono state inoltrate a centinaia di scuole in tutta Italia. Secondo quanto ricostruito, i messaggi sarebbero partiti da un dominio universitario di Taiwan e denunciavano la presenza, all’interno degli edifici, di sacchetti contenenti presunti ordigni. Alcuni dei messaggi contenevano anche minacce di natura genocida, firmate da un presunto “Mikhail Andropov” che si qualifica come leader del “Vilayat di Misogìnistan”. In uno dei testi si legge: “Siamo venuti per annientarvi, metteremo in atto un genicidio contro gli italiani”.



Le parole dei messaggi hanno imposto risposte immediate. Le autorità scolastiche locali hanno attivato le procedure di sgombero e contattato le forze dell’ordine per i controlli tecnici e le verifiche dell’area. In diversi istituti le attività didattiche sono state sospese per la durata delle operazioni.



Il fenomeno si inserisce in una serie di attacchi informatici e minacce ibride che negli ultimi giorni hanno interessato altri obiettivi pubblici e privati. Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, ha riferito che, al momento, sono circa 300 gli allarmi ricevuti in scuole su tutto il territorio nazionale, precisando però che il numero “è destinato a aumentare, il numero di trecento era di circa mezz’ora fa”.

Valditara ha richiamato l’attenzione sulla portata delle operazioni ostili: “Hanno attaccato voli, supermercati, se non ricordo male persino ospedali. È evidente che ci sia una strategia. Chi ci sia dietro è difficile in questo momento da immaginare. I servizi ovviamente sono attivi per individuarlo. La magistratura farà le sue indagini ma è evidente che noi però dobbiamo proteggerci egli investimenti nella sicurezza sono fondamentali”.



La presidente della Regione, Jole Santelli Stefani, è intervenuta sottolineando l’impatto emotivo delle minacce: “Le minacce non sono bravate e generano paura” ha detto, richiamando la necessità di non sottovalutare il fenomeno e di garantire la sicurezza degli ambienti scolastici.



Le indagini sulla provenienza delle email e sui reali responsabili sono in corso. Le autorità competenti stanno analizzando header e tracce digitali dei messaggi e coordinando gli interventi con le questure territoriali. Nel frattempo, molte scuole hanno adottato misure temporanee di sospensione delle attività in attesa di ulteriori accertamenti.