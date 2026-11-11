Wanda Nara denuncia Mauro Icardi per presunti maltrattamenti alla figlia: disposto un divieto di avvicinamento

Wanda Nara ha presentato una denuncia contro l’ex marito Mauro Icardi per presunte lesioni inflitte a una delle loro figlie. La magistratura argentina ha disposto un divieto di avvicinamento nei confronti del calciatore della durata di 45 giorni dopo un episodio avvenuto nella residenza di Nordelta.

Secondo quanto ricostruito dagli atti, la vicenda è iniziata venerdì 6 novembre quando Francesca, la figlia undicenne, avrebbe contattato la madre via computer chiedendo aiuto e riferendo di essere stata aggredita e impaurita. La ragazzina, si leggerebbe nel verbale delle forze dell’ordine, era rimasta per ore nella propria stanza e non aveva ancora pranzato.



Al momento della chiamata Wanda Nara si trovava sul set di MasterChef Celebrity, le registrazioni dell’emittente Telefe. La conduttrice avrebbe interrotto le riprese e, accompagnata dal compagno Martín Migueles, si sarebbe recata immediatamente a Nordelta, dove vive Icardi.

All’arrivo sul posto la situazione è degenerata in un acceso confronto tra gli ex coniugi che ha richiesto l’intervento della polizia. Nel verbale è riportato che inizialmente un uomo all’ingresso aveva negato l’accesso agli agenti, ma poco dopo la bambina è uscita dalla casa in lacrime chiedendo di andare con la madre. Anche Isabella, la seconda figlia della coppia, era presente e si è unita alla madre.



Sul luogo è intervenuta anche un’ambulanza del servizio di emergenza di Tigre. La valutazione medica ha registrato riferimenti a mal di testa e dolore al ginocchio sinistro; la dottoressa intervenuta non avrebbe ritenuto necessario il trasferimento in ospedale, consigliando tuttavia una radiografia per un lieve trauma. Wanda Nara ha informato gli operatori che la figlia aveva già un intervento al ginocchio programmato per il mese successivo.



La procura ha aperto un procedimento per presunte lesioni lievi aggravate affidato all’UFI specializzata in violenza di genere di Tigre, con il pubblico ministero Julio Petrucci coinvolto nelle indagini. Il giudice Orlando Abel Díaz, del Tribunale di Garanzia numero 2 di Tigre, avrebbe emesso nel frattempo una misura cautelare che vieta a Icardi di avvicinarsi alla figlia per 45 giorni: il provvedimento stabilisce una distanza minima di 100 metri dalla minore e di 300 metri dalla sua abitazione o da qualunque altro luogo in cui si trovi.



L’8 novembre la polizia ha eseguito una perquisizione nell’abitazione di Icardi a Nordelta, su ordine del giudice. Durante il sopralluogo sono stati sequestrati un computer portatile, un telefono cellulare e alcuni effetti personali appartenenti alla bambina. Gli investigatori mirano ad analizzare i dispositivi elettronici, ritenuti importanti per ricostruire la comunicazione partita dalla minore verso la madre.



Icardi, attraverso i suoi avvocati — Francisco Oneto, Elba Marcovecchio e Lara Piro — ha respinto le accuse. La difesa sostiene che il referto del servizio di emergenza non avrebbe riscontrato lesioni e ha attribuito il problema al ginocchio a un infortunio precedente. Gli avvocati hanno inoltre criticato la perquisizione definendola non necessaria e chiesto che i dispositivi restino sotto la custodia della magistratura fino agli accertamenti tecnici.

Sul fronte processuale, il calciatore ha ottenuto l’esenzione dalla detenzione preventiva, potendo quindi seguire il procedimento in libertà con l’obbligo di presentarsi davanti al giudice entro cinque giorni per formalizzare il beneficio; la misura cautelare relativa alla figlia è però rimasta in vigore.



La vicenda si inserisce in un contesto di ripetuti contrasti legali tra Wanda Nara e Mauro Icardi, che si erano sposati il 27 maggio 2014 e hanno due figlie: Francesca, nata nel gennaio 2015, e Isabella, nata nell’ottobre 2016. Dopo crisi e riconciliazioni, la separazione definitiva era stata annunciata nell’estate del 2024; Icardi ha poi avviato le pratiche di divorzio in Italia e l’8 ottobre 2026 il matrimonio è stato formalmente concluso, con i giudici che hanno respinto la richiesta di assegno di mantenimento avanzata da Nara.



I contrasti tra i genitori hanno già interessato più volte la gestione dei periodi di visita delle bambine: nel dicembre 2024 Icardi aveva denunciato Wanda per presunti impedimenti alle visite; nel giugno 2025 un giudice aveva stabilito che il calciatore potesse trascorrere sette giorni consecutivi con le figlie, episodio che richiese l’intervento delle forze dell’ordine per permettere la partenza. In estate 2026 la questione dei passaporti delle bambine era finita davanti al Tribunale di Milano, che autorizzò il rilascio dei nuovi documenti nonostante l’opposizione del padre, dopo il furto dei documenti durante un soggiorno in Italia.