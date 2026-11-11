Cahill dà il via libera al cambio di guida per Sinner: fiducia in Norman come successore

Darren Cahill ha confermato il suo sostegno alla possibile successione di coach per Jannik Sinner, manifestando fiducia nel ruolo che potrebbe svolgere Norman.
Cahill, al lavoro con Sinner dal 2022, è prossimo a interrompere il rapporto con il suo allievo. Con il giocatore ha conquistato cinque titoli del Grande Slam durante il periodo di collaborazione.
Pur annunciando l’addio, il tecnico ha espresso grande speranza nel successore, definendone l’impatto positivo sui tennisti: “Migliora tutti gli atleti”, ha detto riferendosi a Norman.
La posizione di Cahill arriva mentre si avvicina il cambio nella squadra tecnica di Sinner; il coach ha sottolineato la fiducia nelle capacità del nuovo allenatore di proseguire il lavoro sul campione.