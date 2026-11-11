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Ellekappa pubblica su Repubblica una vignetta dedicata a Trump e al Pentagono

Repubblica pubblica l’11 novembre 2026 una vignetta di Ellekappa su Trump e il Pentagono; l’articolo è riservato agli abbonati premium. Lettura: 1 minuto.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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La Repubblica ha pubblicato il 11 novembre 2026, alle 00:01, una vignetta disegnata da Ellekappa che ha come soggetto Trump e il Pentagono.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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