Ellekappa pubblica su Repubblica una vignetta dedicata a Trump e al Pentagono

La Repubblica ha pubblicato il 11 novembre 2026, alle 00:01, una vignetta disegnata da Ellekappa che ha come soggetto Trump e il Pentagono.

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