Alda D’Eusanio nuova concorrente del Grande Fratello VIP

A a meno di un mese dalla fine, il Grande Fratello VIP avrà una nuova concorrente: Alda D’Eusanio, 70 anni, storica giornalista e conduttrice televisiva, entrerà nalla Casa venerdì 29 febbraio. Una mossa che potrebbe riaccendere l’interesse del pubblico ma, soprattutto, mescolare le carte di un reality in cui gli argomenti di conversazione sembrano ormai finiti.

Alda D’Eusanio al Grande Fratello VIP

sponsor

Il primo sito a darne la notizia era stato Dagospia. “Flash – aveva scritto giovedì – l’ultima concorrente che farà il suo ingresso, venerdì prossimo, in quella gabbia di cerebro-lesi che è diventato il Grande Fratello VIP è la peperina Alda D’Eusanio. Ma c’è un problema: lei non vive senza il suo pappagallo e lo vuole portare in trasmissione (finalmente farebbe il suo ingresso al GF VIP un essere sano di mente”.

commercial



Nel 1999 la giornalista aveva subito la morte del marito, il sociologo Gianni Statera, ucciso in 15 giorni da una malattia fulminante. “All’inizio non mangiavo, non bevevo – raccontò al Corriere della Sera – ero arrivata a pesare 34 kg, volevo solo morire”. Alda D’Eusanio trovò la forza di riprendersi proprio grazie al pennuto. “In un negozio ho visto Giorgio, un pappagallo pelle e ossa – continuò – il venditore mi ha detto che pativa un lutto, era depresso e non mangiava più. L’ho portato a casa, a lui piace la pasta e, un rigatone lui e uno io, abbiamo ripreso a mangiare”. Nel 2008 un altro dramma: mentre camminava per le vie di Roma, uno scooter la investì mandandola in coma. E nonostante cinque emorragie cerebrali, riuscì a rialzarsi e a recuperare.

Ma le sorprese non sono finite: secondo Tv Blog venerdì 29 febbraio dovrebbe entrare nella Casa anche Walter Zenga per un faccia a faccia con il figlio Andrea. L’ex portiere dell’Inter e della Nazionale risponderà alle indiscrezioni sul loro rapporto ravvivando un reality in cui i protagonisti si trascinano pigramente verso la conclusione.

L’obiettivo di Mediaset è affilare le armi in vista dello scontro con Il Cantante mascherato, show rivelazione della scorsa stagione di Rai Uno.

Alda D’Eusanio al GF VIP: le opinioni del web

Su Biccy.it gli utenti hanno espresso perplessità per l’ingresso “in corsa” di Alda D’Eusanio che, secondo Fabiano Minacci, “diventa di default la concorrente in gioco più famosa dell’attuale edizione”. Ad aprire le danze è Francesco che scrive: “Il programma sta per terminare e fanno entrare quella che sarebbe potuta essere una concorrente di punta di questa edizione se solo fosse entrata all’inizio. Ma qua stiamo degenerando, i concorrenti sono anche stanchi”. Karen aggiunge: “Cioè, hanno fatto entrare Carlotta l’inutile un mese e più fa e sprecano un nome come la D’Eusanio, nuovo ai reality per altro, e quindi una novità (almeno mi sembra), a meno di un mese dalla conclusione? Ma gli autori che cosa si fumano?” mentre Luchzh arriva a dubitare che il reality si possa davvero concludere a breve: “Alda D’Eusanio concorrente a 35 GIORNI DALLA FINE – scrive – siete pazzi. Sicuri, sicuri che finisca al 26 febbraio? Zorzi quando la vede sviene di sicuro”.

Riuscirà Alda D’Eusanio a ravvivare il Grande Fratello VIP?

Marie Jolie