AI e cefalee: a Lecce esperimento in diretta e modelli italiani prevedono risposta agli anti‑CGRP

A Lecce, durante il 40° congresso della Società Italiana per lo Studio delle Cefalee (SISC), un esperimento pubblico ha messo a confronto neurologi e intelligenze artificiali: di fronte a un caso clinico reale, quattro sistemi di uso comune hanno fornito la stessa diagnosi formulata dalla platea di specialisti. Parallelamente, gruppi di ricerca italiani hanno mostrato come algoritmi possano prevedere, con buona accuratezza, l’efficacia degli anticorpi monoclonali anti‑CGRP.



La dimostrazione si è svolta davanti a circa duecento neurologi. È stata presentata la storia di una paziente con lungo decorso di emicrania: visite, accessi al pronto soccorso, esami e immagini neuroradiologiche. Ogni slide è stata accompagnata da una domanda rivolta alla sala che ha risposto in tempo reale tramite smartphone.



I pareri raccolti dagli specialisti hanno portato alla stessa conclusione: una cefalea secondaria legata a un danno vertebrale. Gli organizzatori hanno poi rivelato che, nei giorni precedenti, lo stesso materiale era stato sottoposto a quattro intelligenze artificiali largamente diffuse (ChatGPT, Claude, Gemini e Grok). Tutte hanno raggiunto la medesima diagnosi degli esperti.



L’esperimento ha anche messo in luce i limiti e le condizioni d’uso dell’AI. Le macchine hanno saputo interpretare le immagini neuroradiologiche solo se contestualizzate con la storia clinica; senza il racconto del paziente, alcuni reperti risultano difficili da cogliere. Durante una delle prove, inoltre, un neurologo aveva espresso una diagnosi incompleta: le intelligenze artificiali non hanno dato seguito a quel parere umano, trattandolo invece come un’ipotesi da valutare.



A promuovere e condurre la prova sono stati il dottor Catello Vollono, dirigente medico del dipartimento di Neuroscienze del Policlinico Gemelli di Roma, e il dottor Francesco Casillo, dell’università La Sapienza, Polo Pontino. Sul palco, Vollono ha richiamato alla prudenza: “Ha dimostrato capacità notevoli, ma direi che questo non deve indurre a considerarla qualcosa di superiore o che possa sostituire il medico. È uno strumento che se usato bene ci permetterà di agire più rapidamente, concentrarci meglio sui problemi e quindi offrire più tempo ai pazienti. Ma resta una macchina alla quale deleghiamo la capacità di ragionare sui dati che le forniamo. Quello che fa è comunque frutto di processi logici, non sono decisioni nel senso umano del termine”.



Casillo ha sottolineato l’aspetto forse più critico emerso dall’esperimento: “Il dato che ci interessa di più è il più scomodo: non hanno seguito il collega. Credevamo che l’AI fosse fragile proprio lì e invece ha trattato il parere umano come un’ipotesi da verificare. È una buona notizia per il paziente, e una domanda aperta per noi: uno strumento che sa dire di no al medico va capito prima di essere messo in corsia”.



Allo stesso congresso sono stati presentati progressi significativi anche sul fronte terapeutico. Ricercatori dell’Università Cattolica di Roma e dell’Università di Firenze hanno pubblicato un modello costruito su 336 pazienti, capace di prevedere la risposta agli anticorpi monoclonali anti‑CGRP a 3, 6 e 12 mesi partendo dai dati del primo mese di trattamento. L’accuratezza del modello è risultata variabile, ma in alcuni casi ha raggiunto il 78%. Lo strumento è stato reso disponibile online.



A coordinare la prosecuzione dello studio è la dottoressa Marina Romozzi, neurologa dell’Università Cattolica del Sacro Cuore: “Adesso stiamo procedendo con un secondo studio che andrà oltre questi risultati.” Ha spiegato che la nuova coorte comprende circa 600 pazienti e che l’obiettivo è sviluppare un algoritmo in grado di prevedere la risposta prima dell’inizio della terapia, utilizzando solo dati clinici di base come età, sesso e giorni di cefalea. In prospettiva si prevede di integrare dati biologici e di imaging, pur riconoscendo la mancanza di marker biologici validati per l’emicrania.



Anche dal punto di vista istituzionale prevale la cautela. “C’è ancora strada da fare per arrivare a applicazioni cliniche affidabili ed evitare i rischi insiti in uno strumento così potente”, ha osservato il professor Innocenzo Rainero, presidente eletto della SISC e ordinario di Neurologia all’Università di Torino, “ma l’AI è sicuramente uno strumento che avrà una parte sempre più importante nella gestione delle cefalee se sapremo usarla bene”.