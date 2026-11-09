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Alberto Fortis torna con “Sentimental City”, ventiquattro tracce? no — un nuovo progetto dopo 12 anni

Alberto Fortis pubblica “Sentimental City” dopo 12 anni dall’ultimo album di inediti “Do l’anima”: inno alla “città‑sentimento” e omaggio ideale a Milano.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Dopo dodici anni dall’ultimo lavoro composto interamente da brani inediti, Alberto Fortis è tornato con un nuovo progetto discografico intitolato Sentimental City. L’uscita segna il ritorno dell’artista a un disco di materiale originale dopo Do l’anima.

Il nuovo album è stato presentato in un incontro con la giornalista Daniela Cuzzolin. Fortis definisce il progetto come un inno alla “città‑sentimento”: non si tratta soltanto di un luogo fisico ma di una dimensione dell’anima, un codice di dignità e rispetto per resistere ai tempi oscuri della società contemporanea.

Nel lavoro c’è inoltre un omaggio ideale alla città di Milano, intesa come riferimento simbolico all’interno di questa lettura emotiva dello spazio urbano.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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