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Milly Carlucci dopo il caso Ravagnani: «Abbiamo protetto il concorrente con solidarietà e rispetto»

Dopo l’intervista di Diaco a Alberto Ravagnani del 3 novembre, Milly Carlucci dichiara che il cast si è stretto attorno al concorrente in forma privata e che lo show prosegue nel segno del rispetto.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Durante la sesta puntata di Ballando con le stelle, Milly Carlucci è intervenuta sul caso nato dopo l’intervista di Pierluigi Diaco ad Alberto Ravagnani andata in onda il 3 novembre a BellaMà.

La conduttrice ha detto che l’atteggiamento del programma è stato quello di difendere il concorrente: «Quando un membro della famiglia viene aggredito è come aggredire l’intera famiglia», ha affermato, spiegando che la vicinanza nei confronti di Ravagnani è stata espressa «con grande solidarietà e rispetto per la grande persona che è», ma in forma non pubblica.

Carlucci ha aggiunto che la trasmissione proseguirà nello stesso orientamento, mantenendo come valori guida «il rispetto, l’educazione, l’accoglienza e l’affetto».

Il richiamo è arrivato a poche ore dalla diffusione delle polemiche nate dall’intervista, in un clima che ha portato anche a reazioni pubbliche da parte di altre persone coinvolte nella vicenda.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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