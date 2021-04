Addio Lidia “Tabachera”, un’altra grande perdita di Castello (Venezia) a causa del Covid, dopo quella recente di Dante.

Sulla porta della tabaccheria ci sono due cartelli oggi: “Chiusura Cautelare”, e poi più sotto: “Con amore, ciao Lidia”.

Sulla porta fiori e piante come omaggio e estremo saluto.

Perché “la Lidia” non era soltanto una negoziante. Con i suoi 88 anni aveva accompagnato nella crescita diverse generazioni di residenti, a partire dalla vendita dei giocattoli in età pre-scolare, dei quaderni in quella scolare, dei giornali e dei bomboni oltre, naturalmente, alla sigarette e a tutti gli altri prodotti da tabaccheria poi, più avanti.

Grazie ad una mente straordinariamente lucida, che le permetteva ancora oggi di stare dietro il banco qualche ora, assieme alle tre figlie che da lei hanno ereditato l’umanità e la socievolezza oltre alla competenza che serve per mandare avanti il negozio, aveva sempre la parola giusta per tutti e non poteva non avere dietro al bancone il prodotto che si cercava.

Tante generazioni accompagnate che oggi sono gravemente dispiaciute per la perdita e ancora di più per la sua modalità.

Il Covid maledetto l’ha portata via. Ha portato via anche lei nella maniera più brutale e barbara di cui è capace questo virus.

Ammalata, è stata ricoverata al SS. Giovanni e Paolo dove ha trascorso diversi giorni, sempre attaccata all’ossigeno in condizioni che si alternavano tra alti e bassi.

Poi il trasferimento all’ospedale di Dolo dove martedì ha chiuso gli occhi per sempre, lontana dalla “sua” San Giuseppe e dal conforto dai suoi affetti.

Resta la piccola consolazione di tante testimonianze di affetto di tutte le persone che l’hanno conosciuta o incontrata durante questi 88 anni, la maggior parte dei quali passati dietro il banco della tabaccheria.

Addio Lidia Tabachera de San Giuseppe, Venezia perde dolorosamente un piccolo-grande pezzo di tessuto sociale veneziano a cui era affezionato salutandoti.