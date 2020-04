Venezia, abbonamento Actv non usufruito causa Covid: niente rimborso, ma da Trenitalia invece sì. Lettere

Buongiorno,

Come da oggetto volevo segnalare che l’abbonamento ACTV di mio figlio, per la rete urbana di Venezia (vaporetti ed autobus), al momento non è rimborsabile da ACTV stessa.

L’abbonamento in questione ha validità tre mesi (marzo, aprile e maggio), ed a causa della segregazione in casa dovuta all’epidemia del COVID 19, non può (e secondo il mio parere non potrà neanche parzialmente) essere usufruito.

Questa mattina ho contattato l’ACTV per il rimborso, mi è stato risposto che per il momento non sono previsti rimborsi dovuti all’emergenza.

Per quanto riguarda Trenitalia, la situazione è opposta, nel loro sito è già stata predisposta una pagina web per il rimborso dei biglietti/abbonamenti non usufruiti a causa dell’epidemia.

Vi ho inviato questa segnalazione, perché credo che moltissime persone si troveranno in questa situazione, nella speranza che ACTV si comporti come ci si aspetta (come fa Trenitalia per esempio), sopratutto in casi eccezionali come lo è questo.

Distinti Saluti

Alberto Pessato

Pianiga (VE)