Le Pen lancia la campagna per l’Eliseo da Hénin-Beaumont: “fermare il tracollo”

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PARIGI, 13 settembre 2026 — Marine Le Pen ha ufficialmente avviato la sua campagna per l’Eliseo parlando ai sostenitori riuniti nel suo feudo di Hénin-Beaumont, nel nord della Francia.
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La candidata del Rassemblement National ha definito le presidenziali come “una battaglia contro le forze del declino”, richiamando l’attenzione sui rischi che, a suo avviso, potrebbero condurre “dal declino alla caduta” se non verranno contrastati.
Nel discorso Le Pen ha usato toni duri contro quelle che ha chiamato forze “cattive, nefaste” e ha rivendicato la necessità di fermare quello che ha definito un tracollo in corso: “È ora di fermare il tracollo”, ha detto rivolgendosi ai presenti.
Ha inoltre sottolineato che la posta in gioco riguarda la cultura, il modo di vivere e la civiltà francese, spiegando che le presidenziali sono una sfida che non si può perdere.