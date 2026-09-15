ProPublica: l’oligarca Umar Kremlev avrebbe finanziato il matrimonio di Donald Trump Jr. alle Bahamas

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ProPublica riporta che l’oligarca russo Umar Kremlev avrebbe pagato ingenti spese per il matrimonio di Donald Trump Jr. e Bettina Anderson, celebrato a maggio scorso alle Bahamas. Il finanziamento sarebbe passato attraverso un’entità con sede a Dubai collegata all’International Boxing Association (Iba), l’ente da lui presieduto.

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Secondo l’inchiesta, Kremlev avrebbe sostenuto i costi dell’affitto di un’isola privata, di uno spettacolo pirotecnico e di altre voci organizzative, per un totale definito dall’articolo come “centinaia di migliaia di dollari”. L’affitto di un’isola è stimato intorno ai 100 mila dollari a notte e lo show pirotecnico circa 70 mila dollari; lo staff di Kremlev si sarebbe occupato anche dell’organizzazione dell’evento.

All’evento avrebbero partecipato circa cinquanta invitati, tra cui diversi ospiti russi, mentre il presidente Donald Trump non era presente alla cerimonia. ProPublica osserva che le immagini pubblicate dopo il matrimonio mostrano raramente la presenza degli ospiti russi.

Un rappresentante di Donald Trump Jr. non avrebbe negato che Kremlev abbia coperto le spese, sottolineando però che “Umar è un amico personale di Don” e che il figlio del presidente non intrattenerebbe rapporti d’affari con lui.

Kremlev guida l’Iba, ente che secondo l’articolo ha ricevuto finanziamenti dal gruppo statale Gazprom. Poco prima del matrimonio, Vladimir Putin gli avrebbe conferito l’Ordine dell’Amicizia. Kremlev è descritto come figura influente nella città di Serpuchov, regione di Mosca, dove è nato ed è associato a un passato che l’articolo definisce di natura criminale. Il suo avvicinamento al Cremlino viene ricondotto anche alla conoscenza con Aleksei Rubezhny, capo del Servizio di sicurezza presidenziale.

Tra i precedenti che coinvolgono l’Iba, ProPublica ricorda il caso del 2024: l’ente offrì 50 mila euro alla pugile italiana Angela Carini, che si era ritirata dopo 40 secondi dall’incontro ai Giochi di Parigi contro l’algerina Imane Khelif; Carini rifiutò il premio. L’Iba era stata esclusa dal Comitato Olimpico Internazionale dall’organizzazione del pugilato olimpico.