Varsavia: attacchi di droni russi al confine, Sikorski parla di escalation

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KIEV, 13 settembre 2026 — Il ministero degli Esteri di Varsavia ha definito un’escalation gli attacchi di droni russi avvenuti vicino al confine con la Polonia. La denuncia è stata avanzata dal capo della diplomazia polacca, Radosław Sikorski, intervenuto a Kiev.

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Tra i raid citati da Sikorski figura anche un controllo che ha colpito un treno diretto a Varsavia. L’episodio, ha detto il ministro, rientra in una dinamica che rappresenta una nuova, grave sfida per l’Ucraina e per chi potrebbe essere colpito in futuro dall’aggressione russa.

Nel corso della conferenza stampa Sikorski ha chiesto di intensificare il supporto a Kiev: a suo avviso gli sforzi internazionali dovrebbero essere raddoppiati per sostenere le vittime dell’aggressione.