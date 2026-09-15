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Varsavia: attacchi di droni russi al confine, Sikorski parla di escalation

Da Kiev il ministro polacco Radosław Sikorski parla di “escalation” dopo attacchi di droni russi vicino al confine, incluso un colpo contro un treno per Varsavia.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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KIEV, 13 settembre 2026 — Il ministero degli Esteri di Varsavia ha definito un’escalation gli attacchi di droni russi avvenuti vicino al confine con la Polonia. La denuncia è stata avanzata dal capo della diplomazia polacca, Radosław Sikorski, intervenuto a Kiev.

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Tra i raid citati da Sikorski figura anche un controllo che ha colpito un treno diretto a Varsavia. L’episodio, ha detto il ministro, rientra in una dinamica che rappresenta una nuova, grave sfida per l’Ucraina e per chi potrebbe essere colpito in futuro dall’aggressione russa.

Nel corso della conferenza stampa Sikorski ha chiesto di intensificare il supporto a Kiev: a suo avviso gli sforzi internazionali dovrebbero essere raddoppiati per sostenere le vittime dell’aggressione.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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