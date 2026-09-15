Grande Fratello Vip 2026: la Casa apre in anticipo, quattro concorrenti entrano oggi!

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La nuova edizione del Grande Fratello Vip scatterà ufficialmente giovedì 17 settembre, ma per alcuni concorrenti l’ingresso nella Casa è anticipato di due giorni. Martedì 15 settembre si svolgerà una Open House che vedrà i primi quattro protagonisti varcare la famosa porta rossa.



La decisione di aprire le porte in anticipo è stata annunciata da Ilary Blasi, che torna alla conduzione dopo il matrimonio con Bastian Muller celebrato a Ravello. La mossa offre al pubblico un’anteprima della convivenza e consente ai primi ingressi di familiarizzare con gli spazi prima dell’ingresso dell’intero gruppo.

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I quattro concorrenti che entreranno per primi sono Piera Meloni, Carmen Di Pietro, Alessandro Varsi e Jonathan Kashanian. Per loro sarà l’occasione di scoprire gli ambienti della Casa e di iniziare a costruire le prime dinamiche di gruppo, in vista del debutto ufficiale del reality.



L’Open House è pensata come un antipasto: non sostituirà la partenza ufficiale del programma, ma offrirà comunque materiale e prime impressioni per il pubblico. L’evento in anteprima consentirà anche di osservare come si instaurano le prime relazioni in uno spazio condiviso, elemento che da sempre caratterizza il successo del format.



La lineup completa del GF Vip 2026, già resa nota in questi giorni, unisce volti noti del piccolo schermo e returnee dell’esperienza reality. Tra i partecipanti ci sono Alex Belli, Guendalina Tavassi, Alessandro Roncaccia, Federica Morello e Carmen Di Pietro.



Completano il cast nomi come Moreno Morello, Michelle Masullo, Simone Annicchiarico, Marina La Rosa e Megan Ria. Saranno inoltre tra i concorrenti Andreas Muller, Giacomo Gallani, Alessandro Varsi, Piera Meloni e Giancarlo Danto.

Altre presenze di rilievo includono Giulia Provvedi, già partecipante nel 2018 insieme alla sorella gemella Silvia: questa volta affronterà l’esperienza senza la gemella. Torna inoltre una figura storica del reality, Valeria Marini, che porta con sé la lunga esperienza di partecipazioni televisive.



Sul fronte opinioniste, Ilary Blasi potrà contare anche per questa edizione su Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, che hanno già ricoperto il ruolo nelle scorse stagioni. Il trio di conduzione e commento rappresenta un elemento di continuità rispetto alle scorse edizioni.



Il Grande Fratello Vip è la versione italiana del format internazionale Celebrity Big Brother, basato sulla convivenza forzata di personaggi pubblici sotto il controllo delle telecamere. Negli anni la formula ha attraversato diverse stagioni, variando durata e modalità di interazione con il pubblico, ma mantenendo l’interesse attorno alle dinamiche tra coinquilini e agli sviluppi in diretta.



Per il pubblico l’anticipo di apertura significa anche la possibilità di sbirciare in anteprima gli allestimenti della Casa e i primi incontri tra concorrenti. Le immagini e i contenuti esclusivi prodotti durante l’Open House saranno disponibili fin dalle prime ore dell’evento.



L’appuntamento con l’Open House del Grande Fratello Vip è in programma martedì 15 settembre, mentre la partenza ufficiale resta fissata a giovedì 17 settembre. L’appuntamento sarà visibile in esclusiva in streaming su Mediaset Infinity.