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Mattarella: nuove tecnologie rischiano di erodere la centralità dell’uomo e ampliare le disuguaglianze

Per il 71° compleanno di Papa Leone XIV, Mattarella avverte che le nuove tecnologie possono minacciare la centralità dell’uomo e aumentare le disuguaglianze.

Mirko R.
a cura di: Mirko R.
Sergio Mattarella oggi a Venezia
Il Presidente Sergio Mattarella

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Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha scelto il messaggio inviato a Papa Leone XIV per il suo 71° compleanno per richiamare l’attenzione sui rischi legati alle trasformazioni in corso nel mondo contemporaneo.

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Secondo Mattarella, l’epoca che stiamo vivendo è segnata da tensioni e incertezze: torna a prevalere la minaccia o l’uso della forza, cresce il disprezzo per le regole, si

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Mirko R.
Mirko R.
Sono universitario, appassionato di fantascienza e tecnologie. Mi trovate in giro a Mestre e Venezia, ma non solo. Mirko_R@lavocedivenezia.it
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