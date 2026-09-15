Mattarella: nuove tecnologie rischiano di erodere la centralità dell’uomo e ampliare le disuguaglianze

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Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha scelto il messaggio inviato a Papa Leone XIV per il suo 71° compleanno per richiamare l’attenzione sui rischi legati alle trasformazioni in corso nel mondo contemporaneo.

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Secondo Mattarella, l’epoca che stiamo vivendo è segnata da tensioni e incertezze: torna a prevalere la minaccia o l’uso della forza, cresce il disprezzo per le regole, si