Settembre a Ocean Space: a Venezia proiezioni sul mare, passeggiate, laboratori per famiglie e workshop gratuiti

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A settembre Ocean Space rinnova l’offerta culturale con un calendario di appuntamenti che spazia dal cinema sul’acqua ai laboratori per bambini, dalle passeggiate urbane agli incontri sul tema dell’acqua e della convivialità. La rassegna mette in fila eventi serali e attività didattiche pensate per pubblici diversi, con particolare attenzione all’accessibilità e alla partecipazione collettiva.



Martedì 8 settembre la Sacca San Biagio ospita il Cinema Galleggiante «Acque Sconosciute», serata organizzata per il settimo anno consecutivo a cui partecipa TBA21–Academy / Ocean Space. In programma tre film che affrontano il tema della restituzione — di terre, memorie e oggetti — e la questione di chi può raccontare e tramandare la storia. I titoli proposti sono di Basel Abbas e Ruanne Abou-Rahme, Khadija von Zinnenburg Carroll e Jumana Manna.

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Per le famiglie proseguono gli ultimi incontri del ciclo Atlas of Blue. Il 12 e il 26 settembre sono previsti laboratori rivolti a bambine e bambini: mattinate per i 3–5 anni (11:00–12:00) e pomeriggi per i 6–12 anni (15:30–16:30). Il 12 settembre il focus sarà sulla cianotipia, con conchiglie, reti e materiali di recupero trasformati in impronte; il 26 settembre si riuniranno le tracce raccolte per realizzare un paesaggio collettivo.



Lo stesso progetto propone, sempre il 12 e il 26 settembre, visite tattili e pratiche multisensoriali destinate agli adulti. Gli incontri (12:30–13:30) saranno condotti in italiano con interpretazione in Lingua dei Segni Italiana (LIS) e includeranno momenti laboratoriali tra cianotipia e argilla, oltre all’assemblaggio finale delle opere nate durante il percorso.



Nel calendario urbano si inserisce la serie di passeggiate The Many Venices. Venerdì 18 settembre la scrittrice e attivista italo-ruandese Marilena Delli Umuhoza conduce un itinerario intergenerazionale con partenza dalla Basilica di Santa Maria della Salute (17:00–19:00). L’itinerario invita a riflettere sulle prospettive interrazziali e sui tessuti di comunità che hanno trasformato la città. Venerdì 25 settembre sarà la volta dell’artista e maestro vetraio Moulaye Niang, che guiderà una camminata a Murano (17:30–19:30) tra i luoghi legati al suo percorso professionale e alla tradizione vetraria.



Sabato 19 settembre Ocean Space ospita due appuntamenti dedicati al tema dell’acqua a tavola e alla convivialità. La mattina (11:00–12:30) Alessia Cipolla, architetta e storica della tavola, terrà una lezione in occasione della Venice Glass Week sulle pratiche conviviali, la storia del vetro veneziano e il ruolo dell’acqua nei rituali di pulizia e servizio. La sera, in Campo San Lorenzo, si svolge la quinta edizione di Tavole Conviviali: INVISIBILE – Spore, Parole, Correnti, un evento comunitario che prevede workshop, conversazioni, la presentazione di una nuova pubblicazione a cura di Bogiaisso e una performance audiovisiva (17:30–22:30).



Parallelamente, Ocean Space propone Translating the Lagoon, una serie di tre workshop gratuiti condotti dall’artista Klara Kofen nell’ambito della residenza Counterfactual Waters. Le attività esplorano pratiche di decisione collettiva, scrittura sperimentale e performance, contribuendo allo sviluppo dell’installazione The Eyes of Princes, prevista per febbraio 2027. Le iscrizioni sono aperte fino alla mezzanotte del 13 settembre (CET) tramite un form dedicato.



Il programma include anche informazioni organizzative e di sostegno: il V ciclo di Tavole Conviviali è supportato da Repower come Electric Mobility Partner, mentre The Many Venices è realizzato con il contributo di Venezia Football Club in qualità di Community Partner.



Nella Chiesa di San Lorenzo rimangono aperte le mostre Tide of Returns (28 marzo–11 ottobre 2026), commissionata da TBA21–Academy, e Nature Speaks. Ascoltare i Diritti della Natura a Venezia e in Europa (28 marzo–11 ottobre 2026), unità di ricerca curata da Pietro Consolandi e Amalia Rossi, co‑prodotta da TBA21–Academy e NICHE Centre for Environmental Humanities dell’Università Ca’ Foscari.



Ocean Space si trova alla Chiesa di San Lorenzo, Castello 5069, Venezia; l’ingresso è gratuito. Header foto: Enrico Fiorese.