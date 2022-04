“La storia della limitazione dei flussi, dei tornelli e della tassa di sbarco a me sembra una farsa infinita”. Lettere

…Venezia stracolma peggio degli anni passati. E il sindaco cosa fa? Rinvia per l’ennesima volta la tassa di sbarco a Venezia!

Fantastico! Eh già, 120.000 turisti Sono pochissimi…!

La storia della limitazione dei flussi, dei tornelli e della tassa di sbarco a me sembra una farsa infinita.

Anche perché: i residenti in provincia di Venezia non la pagano, i 9000 ospiti dei nuovi ostelli a basso costo di Mestre non la pagano, e Zaia non vuole che la paghino nemmeno i veneti.

Vogliamo vedere da dove vengono buona parte di queste persone che invadono Venezia ad ogni fine settimana e festività?

Scommetto che al 95% sono veneti o alloggiati negli alberghi a basso costo di Mestre o Campalto! E allora chi prendiamo in giro?

Secondo qualche genio, la tassa di sbarco la dovrebbe pagare il pendolare che viene a Venezia in giornata magari da Tokyo…

Non facciamoci più prendere in giro in questa maniera!

Secondo me la storia dei tornelli delle prenotazioni è un modo per tirare avanti senza fare nulla perché nessuno vuole che si tocchino nemmeno le migliaia di persone che arrivano alle 11 a Venezia e se ne vanno alle 16 lasciando solo qualche orinata per le calli.

E questo è il turismo di qualità che porta ricchezza a tutti i veneziani e non ha nessun impatto per la città…

Non ci sono parole, ma è ora che gli ultimi veneziani di questa riserva indiana passino all’azione in modo forte e concreto e risolutivo!

Fabio Mozzato

In risposta a : “Venezia in tilt per troppi arrivi. Il Comandante dei vigili: “E’ un delirio” “.