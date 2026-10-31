Zelensky: autorizzazione Usa per 500 Patriot, ma le consegne slittano — appello per protezione immediata in vista dell’inverno

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha definito “importante” la decisione del Dipartimento di Stato americano di autorizzare l’Ucraina all’acquisto di 500 sistemi missilistici Patriot, ma ha avvertito che le consegne potrebbero iniziare solo tra qualche anno e quindi non bastano per l’immediato.

Zelensky, citato da Ukrinform, ha chiesto ai partner internazionali di trovare una soluzione per il periodo attuale, mentre il Paese si prepara alla stagione fredda. Secondo il presidente, la capacità difensiva offerta dai Patriot sarebbe estremamente utile in vista dell’inverno, quando gli impianti energetici vengono presi di mira.

Il capo dello Stato ha ricordato che la Russia colpisce quotidianamente infrastrutture energetiche ucraine. Nelle ultime due settimane di ottobre si sono registrati oltre 30 attacchi contro componenti critiche della rete elettrica, riporta Ukrinform.

Zelensky ha sottolineato che, come ogni anno, Mosca sta conducendo una campagna di attacchi mirati ai servizi essenziali: elettricità, riscaldamento, approvvigionamento idrico, ponti e le funzioni urbane fondamentali.

Per affrontare il problema nell’immediato, il presidente ha detto di aver chiesto agli Stati Uniti un pacchetto di sostegno che preveda l’invio di 100 intercettori per sistemi Patriot al mese. Ha precisato che 500 missili intercettori sarebbero sufficienti per proteggere i cieli nei prossimi mesi e per mantenere una posizione di forza nei negoziati.

Zelensky ha inoltre affermato che Stati Uniti, Paesi europei e altri partner dispongono di scorte di intercettori PAC-3 e che la fornitura immediata di questi sistemi, seguita in seguito dal reintegro delle scorte tramite produzione già contrattualizzata e pagata dall’Ucraina e dai partner, sarebbe una soluzione praticabile.

Il presidente ha espresso “gratitudine” verso il presidente Donald Trump, il Dipartimento di Stato e l’amministrazione Usa per l’autorizzazione, ribadendo però la necessità di decisioni che garantiscano la protezione delle vite nel momento in cui la minaccia si manifesta.