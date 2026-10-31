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Marco Rossetti sarà il dottor Damiano Cesconi nella quarta stagione di Doc

Marco Rossetti entra nella quarta stagione di “Doc – Nelle tue mani” come Damiano Cesconi, medico arrivato da Roma dopo la pandemia; l’attore parla dell’emozione del camice.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Marco Rossetti è il nuovo volto della quarta stagione di Doc – Nelle tue mani: interpreta il dottor Damiano Cesconi, un medico strutturato che arriva da Roma dopo la pandemia.

L’attore, intervistato da RaiNews il 31 ottobre 2026, ha raccontato la propria esperienza sul set definendo particolarmente intensa la sensazione di tornare a indossare il camice. «Che emozione indossare il camice sul set», ha detto Rossetti durante l’intervista.

La conferma del ruolo è stata data in occasione della presentazione dei nuovi sviluppi della fiction. Il personaggio di Cesconi è descritto come un medico con una posizione strutturata che si inserisce nella squadra ospedaliera nel contesto post-pandemico.

L’intervista è a firma di Maria Vittoria Savini per RaiNews.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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