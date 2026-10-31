Errani e Paolini volano in finale a Tokyo e si qualificano per le WTA Finals di Indian Wells

31 ottobre 2026 — Sara Errani e Jasmine Paolini hanno conquistato la finale del WTA 500 di Tokyo imponendosi in semifinale su Tereza Mihalikova e Olivia Nicholls con il punteggio di 6-4, 6-0.

Dopo un primo set combattuto, le campionesse olimpiche di Parigi 2024 hanno dominato il secondo parziale, chiudendo senza concedere neppure un game alle avversarie.

Il successo vale alle due azzurre anche la qualificazione alle WTA Finals di Indian Wells: la vittoria ha infatti garantito loro il nono posto nella Race, l’ultimo utile per l’accesso al torneo di fine stagione. La qualificazione è stata possibile anche per l’assenza della coppia formata da Anna Danilina e Aleksandra Krunic, terza in classifica, fermata dal grave infortunio al ginocchio subito dalla serba agli US Open.

Per Errani e Paolini sarà la terza partecipazione consecutiva alle Finals; il loro obiettivo resta quello di superare per la prima volta la fase a gironi del torneo di fine stagione.

Domani in finale affronteranno la coppia prima testa di serie, composta dalla canadese Gabriela Dabrowski e dalla brasiliana Luisa Stefani. Per la formazione italiana sarà la quattordicesima finale disputata insieme e la prima volta che una coppia interamente italiana raggiunge l’ultimo atto del doppio femminile a Tokyo.

Le due giocatrici hanno commentato la prova sottolineando l’importanza della fiducia reciproca e la soddisfazione per aver raggiunto la finale. Paolini ha aggiunto che Tokyo le è molto piaciuta e ha ricordato come lì avessero già giocato le Olimpiadi insieme, precisando che era la prima volta del duo in questo torneo e che hanno anche avuto modo di visitare la città.

L’Italia aveva già portato a casa il titolo a Tokyo nel 2009, con Francesca Schiavone in coppia con Alisa Kleybanova.