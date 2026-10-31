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Incendio segnalato vicino a Ufa dopo il sorvolo di un drone nel Bashkortostan

31/10/2026: residenti del Bashkortostan segnalano un incendio vicino a Ufa dopo il sorvolo di un drone; canali OSINT e messaggi su Telegram indicano droni ucraini.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Il 31 ottobre 2026 i residenti del Bashkortostan hanno riferito di un incendio scoppiato nelle vicinanze di Ufa dopo il passaggio di un drone sopra la regione.

Segnalazioni locali hanno comunicato la presenza del velivolo e hanno indicato l’area interessata dall’incendio, senza fornire ulteriori dettagli sulle cause o sulle conseguenze.

Canali OSINT hanno attribuito l’azione a droni lanciati dalle forze armate ucraine, sostenendo che velivoli senza pilota sarebbero stati spinti in territorio russo.

Sui social e su Telegram sono circolati messaggi che collegano l’episodio a droni d’attacco ucraini, secondo le informazioni raccolte dalle fonti aperte.

Non sono riportati nella nota elementi aggiuntivi su eventuali danni, vittime o reazioni ufficiali alle segnalazioni.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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