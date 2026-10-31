Lucarelli ricostruisce la rottura fra Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca: chat, rifiuti e The Traitors

Selvaggia Lucarelli ha ricostruito i retroscena del distacco tra Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca nella newsletter pubblicata il 30 ottobre 2026. L’ex giurata di Ballando con le Stelle, che quest’anno ha lasciato il programma per approdare a Mediaset, racconta una progressione di eventi che ha trasformato un rapporto molto affiatato in una rottura definitiva.

Secondo Lucarelli, all’inizio il legame tra la conduttrice Mediaset e il ballerino napoletano era molto stretto e caratterizzato da forte ambizione professionale: prove extra, arrivi in Rai alle prime luci del mattino e una competitività che aveva fatto sorgere sospetti e battute tra colleghi. In una chat di gruppo della giuria, riferisce Lucarelli, alcuni concorrenti — tra cui Fabio Fognini — scherzavano con sticker sul presunto favoritismo verso “Carmelita”.

Le voci di un possibile coinvolgimento sentimentale sono circolate come gossip, ma la produzione e gli stessi protagonisti hanno più volte alimentato il racconto sui social, specialmente da parte di D’Urso. Quell’esposizione è diventata per La Rocca un elemento di disagio: il ballerino, racconta Lucarelli, era molto rigoroso sul lavoro e ha cominciato a patire l’invadenza mediatica. Anche l’intervento della sorella di La Rocca, che sui social ha smentito il flirt, è entrato nella vicenda.

Con la fine dell’edizione di Ballando, i contatti fra i due si sono diradati, pur rimanendo cordiali in apparenza: Lucarelli segnala una cena in pizzeria a marzo e l’invio di un mazzo di fiori da parte di La Rocca per il compleanno di D’Urso. Il punto di rottura, però, è arrivato all’inizio dell’estate.

D’Urso avrebbe proposto a La Rocca di essere il suo partner nel tour teatrale Barbaramente; lui ha risposto negativamente, motivando il rifiuto con un calendario di date troppo diluito. La reazione della conduttrice è stata, secondo la ricostruzione, piccata. La situazione è precipitata quando il ballerino ha deciso di partecipare a The Traitors, lo show condotto da Alessia Marcuzzi su Prime Video: La Rocca ha girato il programma in gran segreto per via di clausole di riservatezza, ma quando D’Urso lo ha scoperto ha reagito duramente, inviando un ultimo messaggio carico di livore che ha chiuso definitivamente ogni rapporto.

Le conseguenze professionali non si sono limitate al rapporto personale. Sempre nell’estate, il rifiuto di La Rocca a prendere parte a Ballando on the Road — motivato ufficialmente con impegni di lavoro — è stato messo in dubbio da foto in piscina circolate sui social. La produzione e la stessa Milly Carlucci avrebbero valutato di escluderlo dalla nuova edizione. La presenza del ballerino è stata infine salvata dall’ingresso di Ornella Muti nel cast: dopo lunghi corteggiamenti, l’attrice ha chiesto espressamente di essere affiancata da La Rocca, permettendo così alla produzione di reintegrarlo.

La ricostruzione di Lucarelli, precisa nel riportare date e passaggi, lascia aperta la possibilità che la vicenda torni al centro dell’attenzione pubblica. Resta da vedere se Barbara D’Urso risponderà alla versione offerta dall’ex giurata. Nel frattempo, Pasquale La Rocca ha parlato anche della sua sfera privata, definendo “il sogno più grande” la possibilità di diventare padre e aggiungendo che vorrebbe guidare i più piccoli.