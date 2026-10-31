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Scontri sul Lungotevere Aventino: idranti per disperdere la folla dopo il lancio di oggetti

31/10/2026 a Roma scontri sul Lungotevere Aventino: gli idranti hanno disperso i manifestanti dopo il lancio di oggetti da parte di alcuni con il volto coperto.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Roma, 31 ottobre 2026 — Tensioni e cariche sul Lungotevere Aventino durante una manifestazione che è degenerata in scontro tra alcuni partecipanti e le forze dell’ordine.

Le forze di polizia hanno impiegato gli idranti per disperdere i manifestanti presenti lungo il lungotevere. L’intervento è avvenuto dopo che, secondo fonti, alcuni soggetti con il volto coperto hanno lanciato numerosi oggetti contro gli agenti.

Gli scontri hanno coinvolto i reparti sul posto e hanno portato alla dispersione della folla. Non sono riportati altri dettagli su feriti, fermati o successive attività di indagine nelle informazioni fornite.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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