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Cariche della Polizia in via Roma a Torino durante le proteste contro il caro vita

A Torino, il 31/10/2026 la Polizia ha effettuato cariche di alleggerimento in via Roma dopo un fitto lancio di bottiglie da soggetti a volto coperto.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Torino, 31 ottobre 2026 — In serata le forze dell’ordine hanno effettuato cariche di alleggerimento in via Roma, nel cuore della città, durante una manifestazione contro il caro vita.

L’intervento della Polizia è avvenuto dopo un fitto lancio di bottiglie da parte di soggetti a volto coperto, alcuni dei quali indossavano caschi. Le cariche sono state eseguite per contenere la situazione nella zona centralissima della città.

La protesta si svolgeva nella serata di oggi a Torino con cortei che hanno raggiunto via Roma, dove si è registrato il lancio di oggetti che ha determinato la reazione delle forze dell’ordine.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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