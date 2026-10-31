Cariche della Polizia in via Roma a Torino durante le proteste contro il caro vita

Torino, 31 ottobre 2026 — In serata le forze dell’ordine hanno effettuato cariche di alleggerimento in via Roma, nel cuore della città, durante una manifestazione contro il caro vita.

L’intervento della Polizia è avvenuto dopo un fitto lancio di bottiglie da parte di soggetti a volto coperto, alcuni dei quali indossavano caschi. Le cariche sono state eseguite per contenere la situazione nella zona centralissima della città.

La protesta si svolgeva nella serata di oggi a Torino con cortei che hanno raggiunto via Roma, dove si è registrato il lancio di oggetti che ha determinato la reazione delle forze dell’ordine.