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Esplosione di droni su Kharkiv: cinque feriti e danni a diverse abitazioni

Raid russo a Kharkiv: un drone ha colpito un’abitazione nel distretto di Osnovianskyi, incendi su 300 m², 5 feriti e danni a circa 10 case; soccorsi SES intervenuti.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Il 31 ottobre 2026 un raid russo ha colpito Kharkiv durante la notte, causando incendi e il ferimento di cinque persone. Secondo l’esercito ucraino, un drone ha colpito un’abitazione nel distretto di Osnovianskyi.

L’esplosione ha scatenato un incendio che ha interessato il tetto e alcune strutture accessorie per una superficie complessiva di 300 metri quadrati, ha riferito l’esercito attraverso Telegram. Sono inoltre stati danneggiati circa dieci edifici residenziali, alcune strutture di servizio e un veicolo.

I soccorritori sono intervenuti tempestivamente per gestire le conseguenze dell’attacco. Sul posto hanno operato le unità di pronto intervento e gli psicologi del Servizio statale per le emergenze (SES), insieme a personale medico, forze dell’ordine e addetti ai servizi comunali.

Le autorità locali stanno procedendo con le operazioni di messa in sicurezza e valutazione dei danni alle abitazioni coinvolte.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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