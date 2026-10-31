Esplosione di droni su Kharkiv: cinque feriti e danni a diverse abitazioni

Il 31 ottobre 2026 un raid russo ha colpito Kharkiv durante la notte, causando incendi e il ferimento di cinque persone. Secondo l’esercito ucraino, un drone ha colpito un’abitazione nel distretto di Osnovianskyi.

L’esplosione ha scatenato un incendio che ha interessato il tetto e alcune strutture accessorie per una superficie complessiva di 300 metri quadrati, ha riferito l’esercito attraverso Telegram. Sono inoltre stati danneggiati circa dieci edifici residenziali, alcune strutture di servizio e un veicolo.

I soccorritori sono intervenuti tempestivamente per gestire le conseguenze dell’attacco. Sul posto hanno operato le unità di pronto intervento e gli psicologi del Servizio statale per le emergenze (SES), insieme a personale medico, forze dell’ordine e addetti ai servizi comunali.

Le autorità locali stanno procedendo con le operazioni di messa in sicurezza e valutazione dei danni alle abitazioni coinvolte.