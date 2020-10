Zaia, allarme per maltempo e nuova ordinanza per test coronavirus

Zaia, allarme per maltempo lanciato questa mattina nel consueto incontro con i giornalisti. “Siamo in allerta rossa”, ha dichiarato il presidente che poi ha anche aggiunto: “Ho sentito il commissario per il Mose su innalzamento delle paratoie a Venezia”.

Nuova Ordinanza su Coronavirus

Ma è sempre il coronavirus a tenere banco negli aggiornamenti della Regione Veneto: "Oggi scatta una nuova ordinanza in Veneto", dice il Presidente del Veneto annunciando un provvedimento che riguarda in particolare, le scuole.





“Vorremmo entrare in classe” spiega, “con misure di prevenzione connesse all’attività scolastica in presenza”. L’ordinanza riguarda “la gestione dei contatti e i casi confermati”. I genitori, sottolinea, “non dovranno più sobbarcarsi il trasporto dei figli per i tamponi”.

Il progetto riguarda una evoluzione del test rapido antigenico, attraverso “una nuova macchinetta” in grado di fornire una risposta sulla positività in dieci minuti, che sarà utilizzato nelle scuole e in pazienti particolari.

Questo l'annuncio del Presidente che ha spiegato come l'apparecchio evita l'introduzione fisica del tampone in tutto il canale rinofaringeo ma solo nella fossa nasale.





“Li metteremo anche nei pronto soccorso” sottolinea Roberto Rigoli, primario del reparto di Microbiologia dell’ospedale di Treviso, rilevando che l’obiettivo è quello di “arrivare all’autosomministrazione del test” per individuare la presenza del vurus.