Wonderform porta l’improvvisazione a Mestre: corsi serali e nuova sede al patronato della Santissima Trinità

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Dopo gli open days che hanno richiamato un centinaio di interessati, Wonderform dà il via ai corsi di improvvisazione teatrale per l’anno 2026/2027 a Mestre. Le lezioni si svolgeranno al patronato della Chiesa della Santissima Trinità, sul Terraglio, e confermano l’espansione della scuola fondata da Riccardo Bidoia.



La proposta formativa prevede tre corsi base settimanali, programmati nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì. Le lezioni serali si tengono dalle 20:30 alle 23:00, con classi composte mediamente tra i 12 e i 20 partecipanti.

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Scopri come fare



Accanto ai corsi per principianti, l’offerta include due percorsi intermedi e un corso avanzato riservato a chi ha già esperienza nell’improvvisazione. A chi desidera provare il metodo viene garantita la prima lezione gratuita.



Il percorso didattico ha obiettivi sia performativi sia formativi: gli insegnanti guidano gli studenti attraverso esercizi di ascolto, collaborazione e creatività, con l’intento di preparare uno spettacolo di fine anno. Per molti partecipanti, le serate rappresentano anche un’occasione per sperimentare liberamente senza giudizi o vincoli prestabiliti.



La crescita della scuola a Mestre è stata rapida nel giro di pochi anni. Wonderform aveva iniziato con un primo corso alla Cipressina nel 2024; nel 2025 ha raddoppiato l’offerta trasferendosi in via Cecchini. L’aumento delle iscrizioni ha reso necessario un nuovo spostamento, ora al patronato della Santissima Trinità nel Villaggio Sartori sul Terraglio.



Oltre alla sede mestrina, Wonderform è attiva in provincia di Padova con corsi a Vigonza e Albignasego. La scuola ha inoltre in programma l’apertura di una sede a Londra, pensata per i connazionali residenti nel Regno Unito.



L’attività non si limita all’insegnamento. Nel corso dell’anno la scuola organizza spettacoli e showcase e collabora con realtà culturali del territorio, tra cui FestArt Venezia e Venezia Comics. A completare il calendario ci sono workshop e incontri con ospiti di rilievo nazionale e internazionale.



Gli insegnamenti partono da una pratica teatrale che valorizza l’immediatezza: l’improvvisazione prevede la creazione sul momento di storie, personaggi e situazioni, spesso stimolate da suggerimenti del pubblico. Secondo i promotori del corso, questa disciplina esercita competenze utili anche fuori dal palcoscenico, come problem solving, capacità relazionali e ascolto.



La formula serale e il clima di gruppo hanno contribuito a coinvolgere persone di età diverse, desiderose di mettersi in gioco e di coltivare una passione creativa. Il calendario settimanale e la capienza delle classi sono pensati per garantire un rapporto diretto tra docenti e allievi.



Per informazioni e iscrizioni è possibile consultare il sito www.wonderform.it, scrivere a info@wonderform.it

Tra i prossimi appuntamenti è già fissato lo spettacolo degli studenti del corso avanzato il 19 dicembre al Teatro del Parco Bissuola.