Lindsey Vonn ufficializza la relazione: nelle foto estive il compagno è lo sciatore Matthieu Bailet

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Lindsey Vonn ha scelto un post su Instagram per mostrare ai suoi follower il compagno: lo sciatore francese Matthieu Bailet. La campionessa ha pubblicato una serie di immagini che ritraggono momenti delle vacanze estive insieme all’atleta transalpino.

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Negli scatti compaiono, fra gli altri, un bacio in piscina con vista mare, scene di complicità sugli scogli e momenti di relax su un’amaca sospesa sull’acqua. A corredo del post Vonn ha scritto: “About that time for a summer recap… pt 1 ❤️”.

A confermare la natura della relazione è arrivato anche il commento di Bailet, che ha risposto: “Non vedo l’ora di vedere la parte 2”.

Le voci su una possibile coppia circolavano già da maggio, quando entrambi erano stati fotografati insieme a New York nel quartiere di SoHo e durante una serata a Broadway. Successivamente i due erano apparsi fianco a fianco anche al Gran Premio di Monaco.

Matthieu Bailet è nato a Nizza nel 1996 ed è specialista delle discipline veloci dello sci alpino. Partecipa alle gare di Coppa del Mondo dal 2016 e ha rappresentato la Francia ai Giochi olimpici di Pechino 2022. Nel post viene indicato come un 30enne, mentre Lindsey Vonn, 41 anni, è una delle sciatrici più vincenti di sempre con tre medaglie olimpiche e 82 successi in Coppa del Mondo.

Si tratta della prima relazione resa pubblica da Vonn dopo la fine della storia con l’imprenditore Diego Osorio. L’annuncio social arriva mentre la campionessa procede nel percorso di riabilitazione per l’infortunio alla gamba subito durante i Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026.