Incidente durante le prove nel Golfo di Napoli: GB1 urta la chase boat di Alinghi, lievi danni al timone

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Napoli, 24 settembre 2026 — Durante le prove nel Golfo di Napoli il Challenger britannico GB1 ha colpito una barca di supporto del Tudor Team Alinghi, riportando danni limitati al timone della sua AC40.

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Scopri come fare

L’incidente è avvenuto sul campo di regata mentre GB1 si stava preparando alla partenza della prima regata di prova, insieme ad altri nove AC40 impegnati nelle sessioni di training.

Secondo quanto riportato dall’inviato Lorenzo Briani, tutti i velisti a bordo dell’AC40 di GB1 e il personale sulla chase boat di Alinghi risultano in buone condizioni. Il timoniere di dritta di GB1, Dylan Fletcher, ha invece riportato una ferita facciale di lieve entità.

I danni alla barca da regata sono stati descritti come pochi e limitati principalmente al timone. Non sono state segnalate ulteriori conseguenze per gli equipaggi coinvolti.